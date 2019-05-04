Скачать
Воскресенье, 05.05.2019
Коболев назвал две самые неотложные реформы
Коболев назвал две самые неотложные реформы
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху

Коболев назвал две самые неотложные реформы

Коболев назвал две самые неотложные реформы
23:17 Сб, 4 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: Андрей Коболев: Газ для населения и облгазы.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает наиболее неотложными реформами в сфере энергетики устранение госрегулирования в поставках газа населению и наведения порядка в облгазах.

Об этом он сказал в интервью Голосу Америки.

"В украинской энергетике, я буду говорить сейчас в первую очередь о газовом рынке, самом близком для нас и являющемся наиболее тяжелым, это, во-первых, устранение государственного регулирования в системе поставок газа населению", - говорит чиновник. По его мнению, это позволит в первую очередь дать эффективный рынок, устранить неэффективных посредников, которые являются не только элементом коррупции, но и элементом угрозы государственной безопасности.

"Второй аспект - это наведение порядка с компаниями розничной транспортировки газа, то есть облгазами. Там есть большие потери, там есть контроль пророссийской группы Фирташа и пока этот вопрос не будет урегулирован, в первую очередь с точки зрения антимонопольного законодательства, во вторую очередь, с точки зрения украинского регулятора пока там не будет наведен порядок и эти компании не прекратят отбирать без оплаты газ государственной НАК "Нафтогаз Украины", или, говоря простыми словами, его воровать, стабильного рынка у нас не будет ", - убежден Коболев.

Коболев о поставках газа из США: Мы ведем переговоры по этому поводу

Он также считает, что решив эти проблемы, украинский газовый рынок станет эффективным, прозрачным и гораздо более полезным для экономики Украины и потребителей.

"У нас есть свидетельства, у нас есть факты, доказывающие то, что как газсбыты, так и облгазы, работающие совместно, просто паразитируют отбирая, как газ, так и деньги из системы, которые им не принадлежат", - говорит Коболев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нафтогаз Украины, Реформа, Андрей Коболев, Облагаз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо не смогло обыграть Александрию
02 Ляшко объяснил, почему не приехал на встречу с Зеленским
03 Горбатюк готов возглавить ГПУ
04 Шахтер 5:0 Львов: события матча (Видео)
05 Вятрович об идее проведения инаугурации 19-го мая: Дата крайне неудачная
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Днепре оборвался лифт с людьми
В Днепре оборвался лифт с людьми
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь