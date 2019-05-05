МВФ выступает за введение налога на углекислый газ во всем мире

Новости Бизнеса: Международный валютный фонд хочет введения во всех странах мира налога на выбросы двуокиси углерода в атмосферу.

Международный валютный фонд высказался за идею ввести налог на выбросы двуокиси углерода в воздух. Об этом говорится в докладе МВФ..

Для воплощения в жизнь целей Парижской климатического соглашения, уровень выбросов в атмосферу двуокиси углерода к 2030 году необходимо сократить на одну треть, а также ввести сбор за тонну выброса углекислого газа на уровне 70 долларов США.

"Наиболее эффективным инструментом" для ограничения использования ископаемых видов топлива и связанных с ним выбросов двуокиси углерода является дополнительное налогообложение, считают в МВФ. Кроме того, налог может обеспечить накопление средств для перехода на возобновляемые источники энергии.

В то же время налогообложения в разных странах, по подсчетам МВФ, будет иметь различное влияние на уровень выбросов углекислого газа. Так, в Китае, стране с наибольшими выбросами в мире, налог в размере 35 долларов может привести к сокращению выбросов CO2 на 30 процентов. То же самое касается Индии и Южной Африки, где энергия преимущественно производится из угля. В странах, использующих энергию из других источников, налог приведет к снижению вредных выбросов только на десять процентов.

Напомним, что цель климатического соглашения, заключенного в Париже в 2015 году, - не допустить повышения средней мировой температуры более чем на два градуса по Цельсию до конца века по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи. Согласно опубликованной в октябре 2018 спецдоклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), потепление на 1,5 градуса и выше может привести к долгосрочным и необратимым изменениям и гибели некоторых экосистем.

Если уровень выбросов СО2 не убавить, то к 2030 году климат Земли может стать почти таким же жарким и сухим, каким он был три миллиона лет назад, говорится в исследовании.