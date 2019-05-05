Скачать
Понедельник, 06.05.2019
В зоне ООС исчез украинский военнослужащий
В зоне ООС исчез украинский военнослужащий
Эскалация конфликта в секторе Газа: МИД Украины призывает к прекращению обстрелов
Эскалация конфликта в секторе Газа: Реакция МИД Украины
Козлова - единственная из украинок прошла во второй круг Мадрида
Козлова - единственная из украинок прошла во второй круг Мадрида
Как быстро растут чужие дети: дочурка Ким Кардашян на высоких каблуках
Как быстро растут чужие дети: дочурка Ким Кардашян на каблуках

МВФ выступает за введение налога на углекислый газ во всем мире

МВФ выступает за введение налога на углекислый газ во всем мире
10:28 Вс, 5 Май 2019 Телеграф УНН

Новости Бизнеса: Международный валютный фонд хочет введения во всех странах мира налога на выбросы двуокиси углерода в атмосферу.

Международный валютный фонд высказался за идею ввести налог на выбросы двуокиси углерода в воздух. Об этом говорится в докладе МВФ..

Для воплощения в жизнь целей Парижской климатического соглашения, уровень выбросов в атмосферу двуокиси углерода к 2030 году необходимо сократить на одну треть, а также ввести сбор за тонну выброса углекислого газа на уровне 70 долларов США.

"Наиболее эффективным инструментом" для ограничения использования ископаемых видов топлива и связанных с ним выбросов двуокиси углерода является дополнительное налогообложение, считают в МВФ. Кроме того, налог может обеспечить накопление средств для перехода на возобновляемые источники энергии.

В то же время налогообложения в разных странах, по подсчетам МВФ, будет иметь различное влияние на уровень выбросов углекислого газа. Так, в Китае, стране с наибольшими выбросами в мире, налог в размере 35 долларов может привести к сокращению выбросов CO2 на 30 процентов. То же самое касается Индии и Южной Африки, где энергия преимущественно производится из угля. В странах, использующих энергию из других источников, налог приведет к снижению вредных выбросов только на десять процентов.

Напомним, что цель климатического соглашения, заключенного в Париже в 2015 году, - не допустить повышения средней мировой температуры более чем на два градуса по Цельсию до конца века по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи. Согласно опубликованной в октябре 2018 спецдоклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), потепление на 1,5 градуса и выше может привести к долгосрочным и необратимым изменениям и гибели некоторых экосистем.

В ЕС приняли жесткие требования к авто по уменьшению выбросов СО2

Если уровень выбросов СО2 не убавить, то к 2030 году климат Земли может стать почти таким же жарким и сухим, каким он был три миллиона лет назад, говорится в исследовании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МВФ, Международный валютный фонд, СО2, Выбросы двуокиси углерода.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В зоне ООС исчез украинский военнослужащий
02 Эскалация конфликта в секторе Газа: МИД Украины призывает к прекращению обстрелов
03 "Марув Монро": певица MARUV оголилась для чувственной фотоссесии
04 В Москве пассажирский авиалайнер загорелся при посадке
05 Экстренная посадка самолета в Шереметьево: Количество погибших возросло до 13-ти
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз на лето: когда украинцам ждать жары
Прогноз на лето: когда украинцам ждать жары
У мусульман начинается священный месяц Рамадан
У мусульман начинается священный месяц Рамадан
Погода: синоптики рассказали, где будет летняя жара, а где пройдут дожди
До +25: синоптики рассказали, где будет летняя жара
&quot;Грузия, ты любовь моя!&quot;: Джамала показала нежные фото с мужем с Тбилиси
"Грузия, ты любовь моя!": Джамала показала нежные фото с мужем с Тбилиси
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь