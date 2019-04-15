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В ЕС приняли жесткие требования к авто по уменьшению выбросов СО2

В ЕС приняли жесткие требования к авто по уменьшению выбросов СО2
15:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира: В период с 2025 по 2029 годы как автомобили, так и микроавтобусы должны уменьшить выбросы в атмосферу СО2 на 15%.

Совет ЕС в понедельник приняла новые, более жесткие требования к уменьшению выбросов двуокиси углерода (СО2) из автомобилей и микроавтобусов. Соответствующая информация обнародована на сайте Европейского Совета.

"Цель принятых сегодня регуляторных правил - обеспечить, чтобы с 2030 года новые автомобили производили в среднем на 37,5% меньше СО2, а новые микроавтобусы - на 31% меньше СО2 по сравнению с показателями 2021 года. В период с 2025 по 2029 годы как автомобили, так и микроавтобусы должны уменьшить выбросы в атмосферу СО2 на 15%. Упомянутые цели распространяются на весь автомобильный парк на территории ЕС", - говорится в сообщении.

Как отмечает Совет ЕС, новые стандарты позволят Евросоюзу приблизиться к достижению климатических целей и побуждать производителей автомобильной техники к развитию технологий для уменьшения вредных выбросов в атмосферу.

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Решение Совета ЕС является последним этапом в правовой процедуре ЕС по внедрению новых требований по предельному уровню выбросов СО2 от автомобильной техники.

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Европейский союз, Атмосфера, Требования, Двуокись углерода, Европейский Совет.
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