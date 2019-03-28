Загрязнение воздуха катастрофически влияет на психическое состояние подростков

Новости экологии: Ученые обнаружили связь между оксидом азота из дизельного выхлопа и психическими проблемами у детей.

Молодые люди, которые живут в местах с высоким уровнем загрязнения воздуха, на много чаще страдают от психических расстройств, на что указывает первое исследование этой связи. Ученые проанализировали опыт более чем 2 тысяч 17-летних британцев, которые живут в Англии и Уэльсе.

В результате они обнаружили, что молодежь в городах, где уровень оксида азота очень высок, имеют на 70% больше шансов столкнуться с проблемами из-за неприятных симптомов. В частности, речь идет о появлении "голосов в голове" и интенсивной паранойи, пишет The Guardian.

Издание замечает, что до этого времени было известно, что жители городов чаще страдают от психических расстройств. Новое же исследование объясняет, что токсический воздух может быть одной из причин такой закономерности. Впрочем, проведенное исследование не может доказать прямую причинно-следственную связь. Кроме того, на психическое здоровье могут влиять и другие важные факторы, такие как, например, городской шум.

Психические отклонения у подростков наблюдаются чаще, чем у взрослых людей. Однако, те, кто страдал от тяжелых симптомов в молодом возрасте, рискуют столкнуться с серьезными болезнями в будущем. Учитывая то, что с каждым годом все больше людей живет в городах, ученые особенно обращают внимание на влияние городской жизни на психическое здоровье.

"Оксиды азота отвечают за около 60% взаимосвязи между урбанистической жизнью и психическими проблемами", - говорит автор исследования Джоан Ньюбари из Королевского колледжа в Лондоне.

Среди других факторов, которые могут подорвать здоровье, она назвала также генетические предрасположенности и опыт жертвы преступности.