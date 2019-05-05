Украина уже экспортировала более 42 миллионов тонн зерна

Новости Бизнеса: Украина с начала 2018/2019 МГ экспортировала 42,4 млн тонн зерновых.

Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 3 мая 2019 года экспортировала 42,4 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 25% больше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, к настоящему времени экспортировано 23,9 млн тонн кукурузы, 14,33 млн тонн пшеницы, 3,4 млн тонн ячменя.

На указанную дату также экспортировано 242 тыс. тонн муки.

Как сообщалось со ссылкой на данные Минагропрода, Украина в 2017/2018 МГ экспортировала 39,4 млн тонн зерновых.

По данным министерства, экспорт зерновых в 2018/2019 МГ прогнозируемо составит 49 млн тонн