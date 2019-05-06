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"Укртранснафта" готова восстановить транзит нефти в Евросоюз

"Укртранснафта" готова восстановить транзит нефти в Евросоюз
18:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: АО "Укртранснафта" (УТН) заявила о готовности возобновить транзит нефти в Европейский Союз.

АО "Укртранснафта" (УТН) заявила о готовности возобновить транзит нефти в Европейский Союз, сообщила пресс-служба компании в понедельник.

"Сегодня, 6 мая 2019 года, по линии диспетчерской службы АО "Укртранснафта" направлена телеграмма о готовности возобновить транзит нефти по нефтепроводу "Дружба", – отмечается в пресс-релизе компании.

Как сообщалось, 25 апреля 2019 года в 21:43 "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба"). Ранее, 19 апреля, концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.

По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышало "в десятки раз предельные значения по стандарту". В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская обл.) и ОАО "Нафтан" (Витебская обл.) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объем нефтепереработки.

23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

"Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановило транзит "грязной" российской нефти в Европу после уведомления оператора польского участка "Дружбы" PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями.

Укртранснафта вынужденно приостановила работу нефтепровода "Дружба"

Общий объем некондиционной российской нефти с высоким содержанием хлорорганики, который скопился в трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши, был оценен в 5 млн тонн.

Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать на территорию Беларуси днем 2 мая после того, как 30 апреля Беларусь полностью остановила прокачку нефти для вытеснения загрязненной органическими хлоридами нефти с российского и белорусского участков нефтепровода "Дружба".

Сегодня, 6 мая, "Белнефтехим" сообщил о поступлении "чистой" российской нефти на линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

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Нефть, Европейский союз, Укртранснафта, Транзит нефти.
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