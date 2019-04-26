Укртранснафта вынужденно приостановила работу нефтепровода "Дружба"

Новости Бизнеса: Нефтепровод "Дружба" приостановил свою работу.

25 апреля 2019 года в 21.43 час АО "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба").

Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в пресс-службе организации.

Такое решение компания, в частности, приняла руководствуясь соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины. Согласно условиям этого договора, Укртранснафта имеет право остановить прием российской нефти, если сырье не соответствует качественным показателям. Все материальные убытки возлагаются на сторону, которая не выполнила своих обязанностей.

Кроме этого, оператор нефтетранспортной системы Укртранснафта вынужден прибегнуть к таким действиям в связи с отказом приемки некачественной российской нефти на приемо-сдавальном участке "Будковце" (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приемно-сдавальном участке нефти "Фенешлитке" (Венгрия).

Ранее заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб заявил, что Беларусь остановила экспорт бензина и дизельного топлива в Украину, страны Балтии и Польшу из-за низкого качества российской нефти. Перед этим белорусские компании сообщили о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. В частности, руководство Мозырского нефтеперерабатывающего завода заявило, что из-за некачественного сырья на предприятии вышло из строя дорогостоящее оборудование.