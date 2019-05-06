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В Украине сократились золотовалютные резервы

В Украине сократились золотовалютные резервы
19:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Международные резервы Украины в апреле-2019 снизились на 0,5% - до $20,5 млрд.

Международные резервы Украины в апреле 2019 года сократились на 0,5% - до $20,525 млрд (в эквиваленте) из-за значительного объема погашений по государственному долгу, соответствующие предварительные данные опубликованы на сайте Национального банка Украины (НБУ) в понедельник.

Как сообщает центробанк, уменьшение международных резервов в апреле обусловлено платежами на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в размере $881,7 млн, в том числе $710,3 млн - на обслуживание и погашение ОВГЗ в иностранной валюте и $78 млн - на обслуживание еврооблигаций.

Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ в иностранной валюте на $416,6 млн и EUR2,6 млн. Кроме того, чистая покупка НБУ валюты на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на $299,9 млн.

Впервые с 2014-го года: Госдолг Украины опустился ниже 60% ВВП

На размер международных резервов также позитивно повлияло увеличение стоимости финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) на сумму $54 млн.

По состоянию на 1 мая 2019 года объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

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НБУ, Нацбанк, ВВП, Экономика Украины, Международные резервы.
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