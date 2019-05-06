Впервые с 2014-го года: Госдолг Украины опустился ниже 60% ВВП

Новости Бизнеса: Госдолг Украины на конец первого квартала опустился ниже 60% ВВП впервые с 2014 года.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на конец первого квартала 2019 года опустился ниже 60% валового внутреннего продукта (ВВП), впервые с 2014 года.

Такими оценками поделился Национальный банк Украины в инфляционном отчете за апрель, опубликованном на сайте регулятора.

Согласно отчету, долг на конец марта сократился по отношению к ВВП благодаря сохранению положительного первичного сальдо бюджета и укреплению национальной валюты Украины.

Как сообщалось ранее, объем государственного и гарантированного государством долга Украины за январь-март 2019 года вырос в долларовом эквиваленте на 0,6%, - до 78,78 млрд долл., но при этом сократился в гривневом эквиваленте на 1% - до 2,147 трлн грн.

Напомним, по информации НБУ, благоприятная ситуация на валютном рынке в Украине в апреле обусловлена высоким предложением валюты благодаря рекордному притоку иностранных портфельных инвестиций в гривневые облигации внутреннего госзайма.