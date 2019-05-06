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Российская нефть начала поступать с "Мозыря" в "Дружбу"

Российская нефть начала поступать с "Мозыря" в "Дружбу"
20:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Качественная нефть с "Мозыря" начала поступать в систему нефтепроводов "Дружба" в направлении Украины.

Качественная нефть с линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба" начала поступать в систему нефтепроводов "Дружба" в украинском направлении, сообщила пресс-служба АО "Укртранснафта" в понедельник.

"В 14:17 кв с ЛПДС "Мозырь" начала поступать нефть с качественными показателями, соответствующими норме, в систему нефтепроводов "Дружба" в направлении Украины для дальнейшей ее транспортировки в страны ЕС", – отмечается в сообщении украинского оператора нефтепроводов.

Как сообщалось, на фоне нефтяного форс-мажора в Беларуси "Укртранснафта" 25 апреля 2019 года вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба").

Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать на территорию Беларуси днем 2 мая после того, как 30 апреля страна полностью остановила прокачку для вытеснения загрязненной органическими хлоридами нефти с российского и белорусского участков нефтепровода "Дружба".

"Укртранснафта" готова восстановить транзит нефти в Евросоюз

Сегодня, 6 мая, "Белнефтехим" сообщил о поступлении "чистой" российской нефти на линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

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Все по теме:

Нефть, Европейский союз, Укртранснафта, Дружба, Нефтепровод, Транзит нефти, Мозыря.
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