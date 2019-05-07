Нефть продолжает слабо дорожать

Новости Бизнеса: Цены на нефть эталонных марок во вторник, 7 мая, слабо повышаются.

Предыдущие торги топливо также закончило "в плюсе" на фоне ослабления опасений относительно хода торговых переговоров между США и Китаем, отмечает MarketWatch.

"Торговые переговоры продолжатся, - полагает старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн. - Рынок снова сосредоточен на том факте, что наблюдается усиление геополитической напряженности".

В частности, он ссылается на данные СМИ о мощном взрыве, прогремевшем в порту Янбу, который является одним из главных терминалов по перевалке нефти в Саудовской Аравии.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 кв подорожали на $0,05 (на 0,07%) - до $71,29 за баррель. В понедельник их цена выросла на $0,39 (на 0,55%), составив на закрытие $71,24 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,17 (на 0,27%) - до $62,42 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $0,31 (на 0,5%) и завершила день на отметке $62,25.