Местные бюджеты за год выросли почти на четверть

Новости Бизнеса: За четыре месяца 2019 года поступления в местные бюджеты выросли более, чем на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Местные бюджеты в январе-апреле этого года достигли 84,1 миллиарда гривен. Об этом вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко написал в Facebook.

"За 4 месяца 2019 года местные бюджеты выросли до 84,1 млрд грн. Прирост поступлений по сравнению с соответствующим периодом прошлого года +21,6% или почти 15 млрд грн", - сообщил Зубко.

По приведенным им данным, наибольший прирост - по налогу на доходы физических лиц - 49,4 млрд грн (прирост 9,5 млрд грн или +23,9%). Самые высокие темпы: Донецкая (31,2%), Киевская (29,4%), Тернопольская (26,3%) области.

Единого налога поступило 11,7 млрд грн (+2,2 млрд грн или +23,4%).

Платы за землю поступило 10,2 млрд грн, что на +1,9 млрд грн (или на +23,6%) больше аналогичного периода прошлого года. Самые высокие темпы прироста обеспечили Закарпатская (59,2%), Луганская (42,8%), Ровенская (39,3%) области.

Фактические поступления налога на недвижимое имущество - 1,7 млрд грн (прирост +32,8%).

Напомним, в январе-апреле 2019 года, по оперативным данным, в местные бюджеты поступило 81,3 млрд грн платежей, контролируемых ГФС.