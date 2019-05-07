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Лагард назвала угрозу для мировой экономики

Лагард назвала угрозу для мировой экономики
14:20 Вт, 7 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: Глава МВФ Лагард назвала ситуацию с Китаем и США угрозой мировой экономике.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард считает, что напряженность в торговой войне между Китаем и США является угрозой для всей мировой экономики.

Об этом она заявила на конференции в Париже, сообщает Виѕіпеѕѕ Standard со ссылкой на AFP.

"Очевидно, что напряженность между Соединенными Штатами и Китаем является угрозой для мировой экономики", - сказала Лагард журналистам.

Она добавила, что недавние "слухи и твиты" сделали соглашение между странами менее вероятным.

Как известно, Вашингтон наложил штрафные пошлины на китайские товары стоимостью $250 млрд. Китай ответил своими пошлинами на товары из США на общую сумму $110 млрд. Причиной торгового конфликта стало стремление Трампа уменьшить американское отрицательное сальдо в торговле с Китаем. Кроме того, Вашингтон обвиняет Пекин в использовании нечестных методов торговли, принуждение американских фирм к экспорту технологий в Китай, а также кражу интеллектуальной собственности.

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Ранее Трамп написал в Twitter, что США до конца недели поднимут с 10% до 25% тарифы на импортируемую из Китая продукцию на общую сумму $200 млрд. Это привело к обвалу на китайском и американском фондовых рынках.

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МВФ, Экономика, Кристин Лагард, Мировая экономика.
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