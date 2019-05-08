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В Кабмине назвали точную цену на газ для населения в мае

В Кабмине назвали точную цену на газ для населения в мае
14:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В правительстве отметили, что начисления за газ в мае должны быть не выше 8247 гривень за тысячу кубометров.

Начисления за потребленный газ в мае должны быть не выше утвержденного правительством уровня 8247 гривень за тысячу кубических метров, в противном случае потребители имеют право обратиться с жалобой на правительственную "горячую линию"

Об этом сообщается на правительственном портале.

"Цена на голубое топливо, которое НАК "Нафтогаз Украины" продает предприятиям теплокоммунэнерго и поставщикам газа, в мае должна составлять 8247 гривень за тысячу кубических метров", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что Кабинет министров Украины предоставил возможность госкомпании снизить цены на газ для населения. Такое решение соответствует цели рыночного ценообразования на природный газ для всех категорий потребителей и, таким образом, соответствует обязательствам Украины перед МВФ.

"Если начисления за газ будут другими, чем 8247 гривень за тысячу кубических метров газа, население имеет возможность обращаться с жалобами на правительственную "горячую линию" 15-45", - отметили в правительстве.

Очередное повышение цен на газ: Гройсман пригрозил Коболеву отставкой

Как сообщалось, в Украине с 1 мая снижена цена на газ для населения до уровня 8247 гривень за тысячу кубометров. Соответствующий механизм, который позволит снизить цену на газ, был согласован 22 апреля на совещании с участием премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева.

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Газ, Нафтогаз, Кабмин, Цена на газ.
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