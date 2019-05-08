Гройсман: Функции НСЗУ должны быть усилены

Новости Бизнеса: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за расширение полномочий Национальной службы здоровья по контролю медсферы.

Полномочия Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) по контролю за качеством медуслуг, за которые медицинские учреждения получают средства из госбюджета, должны быть расширены, считает премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Я акцентирую, что контрольные функции НСЗУ должны быть усилены, чтобы НСЗУ, которая платит деньги за каждого украинского пациента, могла приехать в больницу и посмотреть, в каком состоянии палата, кровать, туалеты, душевые, есть ли там горячая вода, чтобы люди, которым сделаны операции, не приходили на повторные операции, чтобы не было инфекционных заболеваний во время лечения в больнице. Правительство должно усилить требовательность к бюджетированию, планированию и контрольным функциям по этому вопросу", - сказал он на заседании правительства в среду.

В.Гройсман отметил, что "НСЗУ – это фактически прообраз государственной страховой медицины".

"Все будет настроено так, чтобы страховая медицина спокойно начала работать", - подчеркнул он.

При этом премьер-министр акцентировал внимание, что для оказания качественных медицинских услуг в местных бюджетах достаточно средств. "Нужно усиливать материально-техническую базу больниц вторичного уровня. Я хочу акцентировать, что эти больницы в собственности муниципалитетов и районов. Я считаю, что используя возможности децентрализации, нужно не только благоустройство делать, нужно сделать в больницах нормальные палаты, туалеты, операционные, нормальное оборудование. На все это средства на местах уже есть. Нужно усиливать взаимодействие с местными органами власти, потому, что без них мы не сможем ничего сделать, это их больницы, их бюджеты. Если раньше местный бюджет был 70 млрд грн, то сейчас 270 млрд грн - в четыре раза больше", - подчеркнул премьер-министр.

Он также предложил до старта медреформы на вторичном уровне, которая должна начаться с 1 июля 2019 года, провести совещание с участием местных органов власти, Минздравом и НСЗУ, на котором еще раз разъяснить местным органам "стандарты и требования к больницам".

Как сообщалось, Верховная Рада 19 октября 2017 года поддержала во втором чтении и в целом законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который дал старт медицинской реформе, в частности, изменениям в системе финансирования медицинских услуг.

Новый механизм финансирования предусматривает введение принципа "деньги идут за пациентом". По оценкам Минздрава, создание конкуренции между медицинскими учреждениями, а также врачами, позволит улучшить качество медицинских услуг и значительно повысить медработникам уровень оплаты труда.

В рамках реформы была создана НСЗУ, которая выполняет роль заказчика медицинских услуг, оплачивая обслуживание пациентов из государственного бюджета.

В программу "Безоплатная диагностика", которая с июля 2019 года в пилотном режиме начнется на уровне амбулаторной медпомощи, войдут 54 медицинских манипуляции, обследования и анализа. На реализацию программы госбюджетом на 2019 год предусмотрено 2 млрд грн.