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Общий уровень инфляции в Украине достиг 8,8%

Общий уровень инфляции в Украине достиг 8,8%
17:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Инфляция в Украине в апреле ускорилась до 1%, в годовом измерении – до 8,8%.

Инфляция в Украине в апреле 2019 года составила 1% по сравнению с 0,9% в марте, 0,5% – в феврале и 1% в январе, сообщила Государственная служба статистики Украины в среду.

Согласно ее данным, в годовом измерении рост потребительских цен по итогам апреля ускорился до 8,8% с 8,6% по итогам марта, вернувшись на уровень февраля.

Базовая инфляция в апреле 2019 года, наоборот, снизилась до 0,4% после скачка на 1,2% в марте, а в годовом измерении – до 7,4% с 7,6% по итогам марта, 7,8% – по итогам февраля и 8,3% – по итогам января.

Как сообщалось, рост потребительских цен в Украине в 2018 году замедлился до 9,8% с 13,7% в 2017 году.

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Поквартальный прогноз Нацбанка Украины предполагал снижение годовой инфляции к концу первого квартала текущего года до 8,4%, удержание ее на этом уровне во втором квартале с дальнейшим снижением до 7,7% по итогам третьего квартала и 6,3% – по итогам 2019 года.

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Инфляция, Цены, Госстат, Инфляция в Украине.
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