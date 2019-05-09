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Минфин предоставит Бюджетную декларацию на 2020-2022 годы на утверждение КМУ

Минфин предоставит Бюджетную декларацию на 2020-2022 годы на утверждение КМУ
17:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Минфин на следующей неделе намерен представить на утверждение Кабмина Бюджетную декларацию на 2020-2022.

Министерство финансов Украины на следующей неделе намерено представить на утверждение Кабинета министров Бюджетную декларацию на 2020-2022 годы.

Как сообщается в четверг на странице Минфина в соцсети Фейсбук, министр финансов Оксана Маркарова во время дискуссионной панели на бизнес-форуме Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Сараево (Босния и Герцеговина) рассказала о главных приоритетах ее ведомства.

"Министерство финансов продолжит работать над активным внедрением среднесрочного бюджетного планирования. В частности, на следующей неделе представит на утверждение Кабинету министров Украины Бюджетную декларацию на 2020-2022 годы", - сказано в сообщении.

Среди других приоритетов Минфина – реформирование Государственной фискальной службы: Налоговая служба должна быть сервисом для честного бизнеса, а таможенная служба – защищать экономическое пространство Украины, быть сильной и прозрачной

Также на следующей неделе должны быть сформированы наблюдательные советы в государственных Ощадбанке и Укрэксимбанке.

В Минфине также ожидают, что наряду с успехами малой приватизации полноценно запустится большая приватизация.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) своим решением от 25 апреля 2019 года рекомендовал Министерству финансов Украины предусмотреть в Бюджетной декларации на 2020-2022 годы расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5% от запланированного объема внутреннего валового продукта для сектора безопасности и обороны Украины с учетом прогнозного индекса инфляции на соответствующий год согласно приложения.

В марте 2019 года заместитель министра финансов Юрий Джигир заявил, что Минфин рассматривает возможность повышения финансирования ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания" (НОТУ) в следующие три года, что будет отражено в проекте Бюджетной декларации на 2020-2022 годы.

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Как сообщалось, 6 декабря 2018 года Верховная Рада приняла в целом закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о внедрении среднесрочного бюджетного планирования" (№8044), которым ввела трехлетнее бюджетное планирование.

В принятом документе Минфин отвечает за составление Бюджетной декларации, определяющей бюджетную политику на последующие три года, и ежегодно совместно с другими главными распорядителями средств госбюджета обновляет ее и подает соответствующий проект Кабмину до 15 мая. Кабмин ежегодно, не позднее 1 июня года, своим постановлением одобряет обновленную Бюджетную декларацию. Парламент, в свою очередь, до 15 июля может принять проект постановления о Бюджетной декларации, которым принять ее к сведению и/или одобрить рекомендации Верховной Рады по бюджетной политике.

"Бюджетная декларация будет содержать общие предельные показатели расходов и предоставления кредитов, предельные показатели расходов и предоставления кредитов главных распорядителей бюджетных средств, а также оценку фискальных рисков", – отмечает Минфин.

Инструментом среднесрочного бюджетного планирования на местном уровне станут трехлетние местные финансовые планы, добавляет финансовое ведомство.

"Принятый закон также предусматривает переход к программно-целевому методу, когда государство финансирует не просто сферы или направления, а достижение конкретных результатов в каждой бюджетной программе", – подчеркнул Минфин.

Новый порядок предполагает, что при рассмотрении Бюджетной декларации в Верховной Раде министры и руководители других органов власти представят свои стратегические цели и будут отчитываться об их достижениях. Основной категорией оценки эффективности бюджетных программ и деятельности распорядителя бюджетных средств будут государственные услуги.

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Бюджет, Кабмин, Минфин, Оксана Маркарова, Бюджетная декларация.
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