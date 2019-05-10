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В Раде предложили запретить агентствам взимать плату за трудоустройство "заробитчан"

В Раде предложили запретить агентствам взимать плату за трудоустройство "заробитчан"
16:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: В Раде предлагают облегчить наем иностранцев в Украине, запретить посредникам взимать плату с украинских "заробитчан".

Группа из 22 народных депутатов разных фракций предлагает упростить наем иностранцев в Украине и запретить агентствам взимать плату с украинцев, ищущих работу за рубежом, для чего зарегистрировала соответствующий законопроект (№10272) в Верховной Раде.

"Целью законопроекта является преодоление и предотвращение негативных последствий массовой трудовой миграции украинцев и преодоление кризиса с нехваткой работников в Украине путем нормирования работы компаний, которые трудоустраивают украинцев за рубежом, либерализации процедур и правил трудоустройства в стране иностранцев", - говорится в пояснительной записке к документу.

В части упрощения найма иностранцев в Украине авторы законопроекта предлагают полностью убрать нижний лимит на зарплату для иностранца, которая сегодня составляет 10 минимальных зарплат (мзп, сейчас – 4,173 тыс. грн), а в отдельных случаях – 5 мзп.

"Эта норма снижает конкурентную среду для отечественных работодателей при выборе работника, особенно в условиях катастрофической нехватки кадров, которая с каждым днем только усиливается", - отмечается в пояснительной записке.

Проект также предусматривает снижение платы за выдачу разрешения на работу для иностранцев до одного прожиточного минимума с бесплатным его продлением. Сегодня за такое разрешение, выдаваемое на один-три года, и его продление работодатель вынужден платить в шесть раз больше, на 6-12 месяцев – в четыре раза больше и до шести месяцев – в два раза больше.

Что касается заботы об украинских "заробитчанах", то проект обязывает посредников по трудоустройству украинцев за рубежом бесплатно информировать граждан о характере будущей работы, размерах зарплаты, а также условиях проживания и труда.

Кроме того, документ запрещает подобным компаниям получать от граждан гонорары, комиссионные и другие вознаграждения, так как оплату за услуги по трудоустройству обязан осуществить иностранный работодатель.

"Подобная система работает во многих развитых странах мира, и именно бесплатность трудоустройства остановит волну мошенничества, которая растет вместе с количеством трудовых мигрантов, отправляющихся за границу", - отмечают авторы законопроекта, по данным которых, сегодня украинцы вынуждены в среднем платить агентствам EUR300-600 за поиск работы.

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Авторы законопроекта, среди которых Оксана Продан (БПП), Игорь Лапин ("Народный фронт"), Вадим Ивченко ("Батькивщина"), Антон Яценко ("Видродження"), Сергей Каплин (БПП) и экс-спикер Владимир Литвин, предлагают штрафовать за взимание платы за посредничество на сумму от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (нмдг, сейчас 17 грн).

Депутаты, со ссылкой на данные Минсополитики, напоминают, что количество трудовых мигрантов из Украины резко растет: число постоянно работающих за рубежом украинцев оценивается в 3,2 млн, а всего в процесс трудовой миграции вовлечено до 9 млн. Одной из причин является увеличение спроса на них, в частности, если в 2013 году количество трудовых приглашений для украинцев от Польши составило 218 тыс., то в 2017 – 1,7 млн, однако только 12,4 тыс. в том году выехало работать через лицензированные компании.

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Верховная Рада, Работа, Заробитчане.
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