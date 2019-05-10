Мининфраструктуры планирует проложить "евроколею" по направлению Львов-Киев-Одесса

Новости Бизнеса: Мининфраструктуры не планирует переводить "Укрзализныцю" на евроколею – по направлению Львов-Киев-Одесса лягут параллельные пути.

Министерство инфраструктуры Украины не планирует менять государственные стандарты железнодорожного пути (ширина пути 1520 мм), евроколея (1435мм) будет проложена параллельно уже существующему полотну по направлению Львов-Киев-Одесса с дальнейшим развитием в сторону Харькова и Днепра, сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы сохраним существующие стандарты. В случае евроколеи мы планируем реализовать ее на направлении Львов-Киев-Одесса. Потом есть планы расширить на Днепр и Харьков, может, еще пару городов", - отметил он.

По словам министра, сейчас главный акцент делается на проекте евроколеи по направлению из Львова в Одессу через Киев.

"В этом году мы приступаем к разработке ТЕО совместно с ЕС. Этот проект будет ориентирован на стоимость где-то 10 млрд грн. Но нужно понимать, что альтернативы у нас нет", - подчеркнул В.Омелян.

Кроме того, по его словам компании необходимо инвестировать в инфраструктуру, поскольку существующая инфраструктура не позволяет достигать пиковых скоростей даже для тех поездов, которые сейчас есть у "Укрзализныци".

"Поэтому нам нужно сначала отремонтировать пути. Или же их придется перестраивать, чтобы кривизна отвечала скоростным параметрам. И только тогда мы сможем говорить о том, чтобы существенно и качественно изменить подвижной состав", - заявил В.Омелян.

Он также отметил, что "Укрзализныця" не обладает достаточным количеством финансов для закупки новых скоростных пассажирских поездов.

"В любом случае, покупка новых поездов серийно должна быть отдельной государственной программой. "Укрзализныця" не выдержит этого", - сказал министр.