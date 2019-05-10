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Уже сегодня Kyiv Boryspil Express курсирует в сдвоенном составе

Уже сегодня Kyiv Boryspil Express курсирует в сдвоенном составе
13:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: "Укрзализныця" запускает регулярные рейсы сдвоенного состава экспресса в аэропорт "Борисполь" в пиковые часы.

АО "Укрзализныця" решила на постоянной основе использовать сдвоенный состав экспресса по маршруту Киев – аэропорт "Борисполь" в пиковые часы.

"С сегодняшнего дня в пиковые часы будут курсировать регулярные сдвоенные составы Kyiv Boryspil Express. Из Киева экспресс отправляется в 17:00, а из аэропорта Борисполь - в 17:41", - сообщается на официальной странице "Укрзализныци" в Facebook.

Как сообщалось, запуск сдвоенного состава экспресса по маршруту Киев – аэропорт "Борисполь" стал возможным благодаря введению в эксплуатацию после модернизации шестого состав дизель-поезда Pesa.

Ж/д экспресс в аэропорт Борисполь был запущен 30 ноября прошлого года и перевезли более 285 тыс. пассажиров.

Ранее сообщалось, АО «Укрзализныця» запланировала с 10 мая дополнять подвижной состав в пиковые часы на маршруте Kyiv Boryspil Express в аэропорт «Борисполь», а в субботу, 4 мая, состоялся тестовый запуск.

В 2019 году планируется увеличить подвижной состав экспресса, изменить график движения на более удобный. 

Ранее сообщалось, 30 ноября 2018 года с участием президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимир Гройсмана был запущен Kyiv Boryspil Express. Поезд курсирует круглосуточно, а за сутки совершает 27 рейсов, по графику на маршруте он находится 35 минут.

Отмечалось, что поезд польской PESA неоднократно ломался на маршруте Киев-Пассажирский — аэропорт "Борисполь".

«Укразализныця» планирует модернизировать этот рейс, обустроив платформу на пересадочном узле на Выдубичах.

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Аэропорт "Борисполь", Укрзализныця, Kyiv Boryspil Express.
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