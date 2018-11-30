Порошенко пожурил министров-зайцев за езду без билетов

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко пожурил министра инфраструктуры, главу "Укрзализныци" и вице-премьера за то, что они проехали "зайцами" в новом экспрессе.

В пятницу, 30 ноября, начинал работу железнодорожный экспресс из центра Киева до аэропорта "Борисполь". Накануне на Центральном железнодорожном вокзале появилось расписание экспресса до аэропорта "Борисполь".Время движения поезда на участке Киев - "Борисполь", по прогнозам, будет составлять 35-40 минут. Стоимость проезда - 80 грн. На этом маршруте предусмотрено курсирование рельсовых автобусов производства PESA.

Президент Украины Петр Порошенко и Премьер-министр Владимир Гройсман стали первыми пассажирами, купившими билеты и проехавшимися на скоростном экспрессе до аэропорта "Борисполь".

Вот первые билеты. Мы ехали не как Президент и Премьер-министр, а как обычные пассажиры. Взяли билеты спокойно. При этом хочу пожаловаться, что министр инфраструктуры (Владимир Омелян - прим. ред.), глава "Укрзализныци" (Евгений Кравцов - прим. ред.) и вице-премьер (Владимир Кистион - прим. ред.) ехали "зайцами". А мы единственные, кто четко соблюдал закон", - пошутил Порошенко.

Порошенко поздравил украинцев с запуском этого вида транспорта и тех, кто работал над проектом. Он также похвалил за очень быстрые сроки строительства.

Президент Украины рассказал о необходимости строительства экспресса и его удобстве, ведь за последние 2 года на 30% растет пассажиропоток аэропорта "Борисполь", а добираться до него до сих пор было дорого и неудобно.

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что это очередной инфраструктурный проект, который дает абсолютно новое качество услуг для украинских граждан.

Напомним, согласно расписанию, экспресс будет следовать по маршруту Киев-Пассажирский - Дарница - Борисполь-Аэропорт и обратно, по 30 рейсов в каждом направлении. Первый поезд из Киев-Пассажирского отправляется в 00:08 и прибывает в "Борисполь" в 00:48, последний — отправляется в 22:52 и прибывает в 23:29. Первый обратный рейс отправляется из "Борисполя" в 00:48, прибывая в Киев-Пассажирский в 01:28, а последний — отправляется в 23:47 и прибывает в 00:31 на следующий день.