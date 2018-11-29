Появилось расписание нового экспресса в аэропорт "Борисполь"

Новости Украины: Появилось расписание железнодорожного экспресса по маршруту Киев-Пассажирский - Дарница - Борисполь-Аэропорт, он будет курсировать 30 раз в сутки.

В западном переходе центрального железнодорожного вокзала Киева появилось объявление о расписании ж/д экспресса до Международного аэропорта "Борисполь", Киевская область .

Согласно расписанию, экспресс будет следовать по маршруту Киев-Пассажирский - Дарница - Борисполь-Аэропорт и обратно, по 30 рейсов в каждом направлении. Первый поезд из Киев-Пассажирского отправляется в 00:08 и прибывает в "Борисполь" в 00:48, последний — отправляется в 22:52 и прибывает в 23:29. Первый обратный рейс отправляется из "Борисполя" в 00:48, прибывая в Киев-Пассажирский в 01:28, а последний — отправляется в 23:47 и прибывает в 00:31 на следующий день.

Но, ни в АО "Укрзализныця", ни в аэропорту "Борисполь" не комментируют появление расписания и возможную дату начала курсирования экспресса.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщал, что ж/д экспресс с центрального ж/д вокзала Киева в аэропорт "Борисполь" начнет курсировать в ноябре 2018 года. "Укрзализныця" прогнозирует, что по маршруту Киев-Международный аэропорт "Борисполь" будет перевезено около 3,8 млн пассажиров уже в 2019 году, а также ведет переговоры об электрификации участка пути из Киева в международный аэропорт "Борисполь".