Укрзализныця отменила возврат билетов онлайн

Новости Украины: К такому шагу перевозчик удается, чтобы предотвратить злоупотребления со стороны перекупщиков билетов.

Укрзализныця временно с 15 декабря 2018 года по 15 января 2019 года ограничивает услуги по возврату билетов через интернет и оформление групповых заявок. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Укрзализныця временно вводит ограничительные мероприятия по приобретению и возврату проездных документов, чтобы не допустить спекуляций, злоупотреблений с билетами и избежать искусственного дефицита в период новогодне-рождественских праздников. В частности, с 15 декабря 2018 года по 15 января 2019 года будут действовать ограничения на услуги возврата билетов через интернет и оформление групповых заявок", - отмечается в сообщении.

Специалисты Укрзализныци проанализировали, что значительное количество билетов выкупается через интернет в первые минуты открытия продажи, а потом достаточно большая их часть возвращается в продажу перед отправлением поезда. Такие данные свидетельствуют о том, что билеты оптом выкупаются для их дальнейшей перепродажи. Чтобы избежать злоупотреблений, с 15 декабря по 15 января через онлайн-систему продажи билетов проездные документы можно будет только купить. Чтобы их вернуть, необходимо будет обратиться в железнодорожную кассу.

Кроме этого, будут действовать ограничения на оформление групповых заявок на пассажирские перевозки, которые, как правило, осуществляются туристическими фирмами. В ведомстве определили, что в период повышенного спроса групповые заказы билетов можно будет оформлять только при наличии свободных мест в дополнительных поездах. Все места графиковых поездов будут появляться в свободном доступе в онлайн-системе или в железнодорожных кассах.