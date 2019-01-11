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"Укрзализныця" готова перевезти миллион пассажиров на Kyiv Boryspil Express

&quot;Укрзализныця&quot; готова перевезти миллион пассажиров на Kyiv Boryspil Express
11:54 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса: В «Укрзализныци» убеждены в успехе проекта Kyiv Boryspil Express в 2019 году.

Государственный монополист в сфере железнодорожных перевозок «Укрзализныця» на недавно запущенном поезде в рамках проекта Kyiv Boryspil Express планирует за 2019 год перевезти до миллиона пассажиров, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Проект Kyiv Boryspil Express был запущен в конце ноября 2018 года, поезд соединяет вокзал Киев-Пассажирский с аэропортом Борисполь.

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«Бориспольский экспресс работает стабильно и ежедневно перевозит 1,5-2 тысячи пассажиров. При такой востребованности нового маршрута рассчитываем перевезти до миллиона пассажиров в год. Уверен, что с развитием авиасообщения и улучшением благосостояния граждан этот показатель будет расти», - цитирует пресс-служба главу компании Евгения Кравцова.

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Согласно данным «Укрзализныци», поезд PESA, курсирующий по этому маршруту, перевез свыше 70 тыс. пассажиров.

«Kyiv Boryspil Express совершил более 2000 поездок и уже перевез 71 225 пассажиров. Сейчас новый поезд выполняет график на 96,6%, что является высоким показателем по сравнению с аналогичными мировыми практиками», - отмечается в сообщении.

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Ранее сообщалось, 30 ноября 2018 года с участием президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимир Гройсмана был запущен Kyiv Boryspil Express. Поезд курсирует круглосуточно, а за сутки совершает 27 рейсов, по графику на маршруте он находится 35 минут.

Отмечалось, что поезд польской PESA неоднократно ломался на маршруте Киев-Пассажирский — аэропорт "Борисполь".

«Укразализныця» планирует модернизировать этот рейс, обустроив платформу на пересадочном узле на Выдубичах.

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Укрзализныця, УЗ, Евгений Кравцов, Kyiv Boryspil Express.
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