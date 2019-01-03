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Остановка Kyiv Boryspil Express на Выдубичах появится в 2019 году

Остановка Kyiv Boryspil Express на Выдубичах появится в 2019 году
15:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: "Укрзализныця" подтвердила запуск платформы для ж/д экспресса в аэропорт "Борисполь" на Выдубичах в 2019г.

АО "Укрзализныця" намерено реконструировать железнодорожную станцию на Выдубичах и интегрировать с метро новую платформу для ж/д экспресса, следующего по маршруту Киев-Пассажирский - Дарница - Борисполь-Аэропорт.

"Остановка Kyiv Boryspil Express на Выдубичах появится уже в этом году после реконструкции железнодорожной станции", - цитируется и.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов в сообщении на сайте компании.

Компания поставила перед собой задачу создать единое логистическое пространство, интегрировав железнодорожную станцию "Выдубичи" с метрополитеном и автостанцией, для чего планируется построить новую высокую платформу для остановки Kyiv Boryspil Express, обустроить переходы, а также реконструировать две существующие платформы и построить над ними навес.

В работе Kyiv Boryspil Express произошел очередной сбой

"Сейчас ведутся предпроектные работы и рассматриваются три варианта реконструкции этого транспортного узла, где различные виды транспорта будут объединены в единое целое. В ближайшее время будет избран оптимальный", - подчеркнул Е.Кравцов.

Он также отметил, что все варианты реконструкции предполагают высокие стандарты безопасности и современные элементы логистики, в том числе для маломобильных граждан.

Напомним, 30 ноября "Укрзализныця" запустила железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express между вокзалом "Киев-Пассажирский" и международным аэропортом "Борисполь". На открытии присутствовали президент Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман, министр инфраструктуры Владимир Омелян. На следующий день после его запуска Скоростной экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сломался. Почти все пассажиры экспресс-поезда успели на свои рейсы. Одному из пассажиров "Укрзализныця" компенсировала 550 долларов за новый авиабилет. 4 декабря экспресс вновь сломался на перегоне Дарница-Фармацевтическая.

Ранее сообщалось, "Укрзализныця" планирует увеличить количество остановок поезда "Kyiv Boryspil Express", на Выдубичах планируется построить платформу.

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Киев, Укрзализныця, УЗ, Kyiv Boryspil Express, Экспресс в Борисполь.
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