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Поезд-экспресс в Борисполь сломался на второй день работы

Поезд-экспресс в Борисполь сломался на второй день работы
14:56 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: На второй день после открытия один из поездов-экспрессов по маршруту "Железнодорожный вокзал "Киев" - аэропорт "Борисполь" сломался.

Пользователи под сообщением "Укрзализныци" о Kyiv Boryspil Express в соцсети Facebook сообщают, что один из поездов-экспрессов по маршруту "Железнодорожный вокзал "Киев" - аэропорт "Борисполь", которые вчера, 30 ноября, был торжественно открыт главами государства Украины, сломался.

Один из пользователей пожаловался, что поезд, который должен был отправиться  сегодня в 12:43, прибыл в сцепке со следующим (поломался) и отправился в 13:12. 

По словам водителя экспресса, возникла проблема с двигателем - поезд не заводится. Проводница экспресса сообщила пассажирам, через минут 20-30 приедут буксировать поезд до аэропорта. Некоторые пассажиры, спешащие на рейсы, покинули салон автобуса.

Ранее утром 1 декабря, и. о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей странице в  призвал всех пользоваться экспрессом, учитывая сложную ситуацию на дорогах Киева из-за снега.

"Есть совет: если собираетесь в аэропорт - то ехать надо только на Kyiv Boryspil Express. Цена от сантиметров снега на дорогах не зависит - фиксированные 80 грн. Таксисты сегодня просят в 5 раз дороже - от 400. Начните путешествие не в пробках", - написал Кравцов.

"Укрзализныця" попросила прощения у пассажиров за неудобства и пообещала детально расследовать причины технической неисправности, а также приложить усилия для неповторения в будущем подобных ситуаций.

"Вынуждены также в очередной раз напомнить пассажирам, что в погодных условиях, которые сложились, свои поездки следует планировать заранее и принимать во внимание возможные форс-мажорные обстоятельства", - заявляют в УЗ.

 Напомним, Президент Украины Петр Порошенко и Премьер-министр Владимир Гройсман стали первыми пассажирами, купившими билеты и проехавшимися на скоростном экспрессе до аэропорта "Борисполь". При этом, президент Украины пожурил министра инфраструктуры, главу "Укрзализныци" и вице-премьера за то, что они проехали "зайцами" в новом экспрессе.

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Аэропорт "Борисполь", Укрзализныця, Экспресс, Kyiv Boryspil Express, Рельсовый автобус, Сломался, Железнодорожный вокзал Киев.
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