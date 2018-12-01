Экспресс в аэропорт "Борисполь" интегрируют в метро на Выдубичах

Новости Бизнеса: "Укрзализныця" планирует увеличить количество остановок поезда "Kyiv Boryspil Express", на Выдубичах планируется построить платформу.

После запуска проекта по сообщению Киев-Пассажирский - Дарница-Борисполь под названием "Kyiv Boryspil Express" АО "Укрзализныця" не собирается останавливаться на достигнутом. Руководство компании обещает построить дополнительную платформу на Выдубичах для интеграции ее в линию метро. Об этом сообщает глава АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов в комментарии на своем Facebook.

"Там мы будем проводить строительство новой платформы и ее прямую интеграцию с метро. Остановка будет", - отметил Евгений Кравцов.

Глава компании также отмечает, что движение поезда "Kyiv Boryspil Express" не будет зависеть от погодных условий и призывает пассажиров пользоваться услугами "Укрзализныци", чтобы не стоять в пробках.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" спустя всего 9 месяцев после утверждения проекта запустила поезд, следующий по маршруту Киев-Пассажирский - Дарница - Аэропорт "Бористопль". Стоимость проезда составляет всего 80 грн, а в сутки будет 30 таких рейсов.

Согласно прогнозам компании, за 2019 год таким поездом воспользуются около 3,8 млн пассажиров, а сам участок планируется электрифицировать.