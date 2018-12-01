Снегопад в Киеве: аэропорт "Борисполь" предупредил пассажиров

Новости Украины: Аэропорт "Борисполь" предупреждает о возможной задержке рейсов из-за снегопада.

Международный аэропорт "Борисполь" предупреждает о возможной задержке вылетов и посадок самолетов в связи с ликвидацией последствий снегопада.

"Плотные снежные осадки ночью обеспечили нас значительной работой. Идет очистка перрона и взлетных полос, деайсинг обработка самолетов. Соответственно, подготовка к вылету/прилету занимает больше времени, чем обычно. Возможны изменения в расписании рейсов", - сообщает аэропорт на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Данный режим работы будет сохраняться на периоды борьбы с последствиями снегопада.

"Рассчитываем на ваше понимание – эти меры принципиально важны для организации безопасности полетов", - сказано в сообщении.