Ночью Киев засыпало снегом: как коммунальщики очищали столицу

Новости Украины: Коммунальщики задействовали 358 единиц спецтехники для уборки снега на дорогах Киева.

С вечера пятницы, 30 ноября, Коммунальное предприятие "Киевавтодор" задействовало 358 единиц спецтехники для уборки снега на дорогах Киева, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"358 единиц спецтехники и бригады ручной уборки предприятия КК "Киевавтодор" с вечера 30 ноября не прекращают уборку улиц и дорог столицы от снега", – говорится в сообщении мэрии, обнародованном в субботу утром, со ссылкой на КК "Киевавтодор".

В информации подчеркивается, что спецтехника КК "Киевавтодор" была расположена на исходных позициях в 20.30 пятницы. Снег пошел в 22.00.

"С началом первого снега немедленно начали работу солеразбрасыватели, чтобы не допустить образования гололеда и снежных накатов на дорогах Киева. На протяжении всей ночи на дорогах столицы работала очистительная техника с отвалами и щетками", – сказано в сообщении.

Также отмечается, что первоначально уборка и обработка посыпочными материалами проводилась на улицах со сложными условиями движения, главных магистралях, мостах, спусках и подъемах, улицах, по которым проходят маршруты движения общественного транспорта.

Для более эффективной работы и учитывая интенсивные осадки, с 2:15 субботы во всех районах столицы проводилась очистка дорожной сети колоннами спецтехники.

"На рассвете особое внимание было уделено уборке правой полосы дорог, чтобы утром городской общественный транспорт мог работать без помех", – подчеркнули в КГГА.

Кроме того, дорожники проводили механизированную и ручную уборку тротуаров и остановок общественного транспорта, которые находятся на балансе предприятий корпорации, а также подходов к наземным и подземным пешеходных переходам.

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" обращается к водителям с просьбой не оставлять свои автомобили на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники", – обратились коммунальщики к киевлянам и гостям столицы.