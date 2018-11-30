Штормовой ветер и метель: киевлян предупреждают об ухудшении погоды

Новости Украины: В Киеве в ближайшие сутки, 1 декабря, ожидается ухудшение погодных условий, выпадет снег, на дорогах гололедица.

В Киеве завтра, 1 декабря, ожидается умеренный снег (прирост снежного покрова высотой 5-7 см) и гололедица. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр. Ветер восточный с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9° мороза, днем 4-6° мороза.

"Призываем водителей не парковать транспорт вдоль дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники, а также по возможности воздержаться от поездок на собственных авто и отдать предпочтение общественному транспорту", - говорится в сообщении.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться ряда советов во время гололеда.

Водителям советуют:

соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;

не забывать о габаритных огнях или противотуманных фонарях;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не использовать автотранспорт с летними шинами.

Пешеходам в КГГА посоветовали следующее:

ходить не спеша, ноги слегка расслабить и немного согнуть в коленях, ступать на всю подошву;

не держать руки в карманах - это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга;

размахивать руками в такт ходьбы - так лучше удержать равновесие;

при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробовать быстро присесть - это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

если падения не избежать – немного напрячь мышцы, сгруппироваться, а прикоснувшись к земле попробовать перекатиться;

быть внимательными и на тротуаре - автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

когда перебегают дорогу перед автомобилем, нужно учитывать, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;

обходить металлические крышки люков - как правило, они покрыты льдом.

Напомним, на выходных,1-2 декабря в западных областях ожидается холодная без осадков погода. температура ночью 11-16°, днем 1 декабря 2-7° мороза, 2 декабря около 0°; в Карпатах ночью 15-20°; днем 7-12° мороза. На Левобережье снег, местами сильный(днем в Приазовье мокрый снег с дождем, местами гололед, налипание мокрого снега), днем 2 декабря небольшой снег; на остальной территории страны 1 декабря умеренный снег, ночью в Николаевской, Кировоградской областях сильный снег, 2 декабря без существенных осадков; температура ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза, в Приазовье около 0°.