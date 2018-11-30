Штормовой ветер и метель: киевлян предупреждают об ухудшении погоды

В Киеве завтра, 1 декабря, ожидается умеренный снег (прирост снежного покрова высотой 5-7 см) и гололедица. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр. Ветер восточный с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9° мороза, днем 4-6° мороза.
"Призываем водителей не парковать транспорт вдоль дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники, а также по возможности воздержаться от поездок на собственных авто и отдать предпочтение общественному транспорту", - говорится в сообщении.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться ряда советов во время гололеда.
Водителям советуют:
Пешеходам в КГГА посоветовали следующее:
Напомним, на выходных,1-2 декабря в западных областях ожидается холодная без осадков погода. температура ночью 11-16°, днем 1 декабря 2-7° мороза, 2 декабря около 0°; в Карпатах ночью 15-20°; днем 7-12° мороза. На Левобережье снег, местами сильный(днем в Приазовье мокрый снег с дождем, местами гололед, налипание мокрого снега), днем 2 декабря небольшой снег; на остальной территории страны 1 декабря умеренный снег, ночью в Николаевской, Кировоградской областях сильный снег, 2 декабря без существенных осадков; температура ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза, в Приазовье около 0°.