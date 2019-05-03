УЗ в часы пик увеличивает вместимость экспресса в "Борисполь"

Новости Бизнеса: Из-за сезона отпусков и растущего спроса на перевозки на маршруте Kyiv Boryspil Express будет курсировать сдвоенный состав.

АО «Укрзализныця» запланировала с 10 мая дополнять подвижной состав в пиковые часы на маршруте Kyiv Boryspil Express в аэропорт «Борисполь», а в эту субботу, 4 мая, состоится тестовый запуск.

В пресс-службе «Укрзализныци» сообщают, что увеличение количества мест на маршруте стало возможным благодаря завершению модернизации шестого состава дизельного поезда PESA.

Кроме этого, с началом сезона отпусков и увеличением количества рейсов в аэропорту «Борисполь» в часы пик возрастает пассажиропоток. В «Укрзализныци» отмечают, что в 17:00 со станции «Киев-Пассажирский» и с аэропорта «Борисполь» в 17:41 будет курсировать сдвоенный состав поезда, который способен доставить к пункту назначения более 200 пассажиров.

С даты запуска Kyiv Boryspil Express совершил 8345 рейсов, перевезя в аэропорт «Борисполь» и обратно на «Киев-Пассажирский» 284 883 пассажиров.

В 2019 году планируется увеличить подвижной состав экспресса, изменить график движения на более удобный.

Ранее сообщалось, 30 ноября 2018 года с участием президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимир Гройсмана был запущен Kyiv Boryspil Express. Поезд курсирует круглосуточно, а за сутки совершает 27 рейсов, по графику на маршруте он находится 35 минут.

Отмечалось, что поезд польской PESA неоднократно ломался на маршруте Киев-Пассажирский — аэропорт "Борисполь".

«Укразализныця» планирует модернизировать этот рейс, обустроив платформу на пересадочном узле на Выдубичах.