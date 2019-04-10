На маршруте Kyiv Boryspil Express ожидается новый поезд

Новости Бизнеса: «Укрзализныця» в ожидании нового поезда завершает модернизацию шестого состава для Kyiv Boryspil Express.

Акционерная компания «Укрзализныця» завершает модернизацию шестого поезда для Kyiv Boryspil Express, курсирующего между вокзалом «Киев-Пассажирский» и аэропортом «Борисполь», и планирует до конца года получить новый поезд украинского производства, который будет курсировать на этом же маршруте.

Об этом сообщил глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов на своей странице в сети Facebook.

”Еще один Kyiv Boryspil Express в Международный аэропорт ”Борисполь”! Шестая PESА для экспресса фактически готова. Максимальную модернизацию автобусов польского производства «Укрзализныця» проводит в собственных депо”, - написал он.

При этом Кравцов отметил, что компании довольно часто упрекают «Укрзализныцю» в том, что не покупает новые поезд.

«Здесь главное - вопрос финансирования. Эффективность и необходимость проекта скоростного сообщения с аэропортом мы доказали в первые месяцы его реализации. И менять подвижной состав мы будем шаг за шагом. На очереди - новый поезд украинского производства, который компания получит до конца года. Курсировать он будет как раз по маршруту Kyiv Boryspil Express», - отметил он.

В 2019 году планируется увеличить подвижной состав экспресса, изменить график движения на более удобный.

Ранее сообщалось, 30 ноября 2018 года с участием президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимир Гройсмана был запущен Kyiv Boryspil Express. Поезд курсирует круглосуточно, а за сутки совершает 27 рейсов, по графику на маршруте он находится 35 минут.

Отмечалось, что поезд польской PESA неоднократно ломался на маршруте Киев-Пассажирский — аэропорт "Борисполь".

«Укразализныця» планирует модернизировать этот рейс, обустроив платформу на пересадочном узле на Выдубичах.