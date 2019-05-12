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Весенняя посевная затягивается из-за погоды

Весенняя посевная затягивается из-за погоды
10:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Весенняя посевная в этом году затягивается из-за погодных условий.

Весенняя посевная в 2019 году затягивается из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила пресс-служба Всеукраинской аграрной рады (ВАР).

"Аграрии в ряде областей Западной, Центральной и Северной Украины жалуются на большое количество осадков и невозможность вовремя засеять (ярые культуры – ред.). В этих регионах прошли сильные дожди с грозами, а иногда и градом. Некоторым хозяйствам это помешало вовремя засеять сою, подсолнечник, кукурузу", – отметили в пресс-службе ВАР.

По данным ВАР, с период с 27 апреля по 6 мая 2019 года на Западной и Северной части Украины выпала месячная и местами – полуторамесячная норма осадков. Такое количество влаги приводит к переувлажнению верхних слоев почвы и высокой относительной влажности воздуха.

По информации ВАР, осадки также мешают вовремя внести удобрения на посевах ранних культур, которые уже взошли, а чрезмерная влажность провоцирует появление болезней у растений. Кроме того, некоторым сельхозпроизводителям приходится пересевать культуры, смытые сильными дождями.

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"Вместе с тем на юге и востоке Украины – в Донецкой, Луганской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях – осадки прошли умеренные. А в некоторых районах Запорожской области в течение месяца была засуха", – сообщила пресс-служба ВАР.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, по состоянию на 10 мая аграрии засеяли 76% ярых зерновых (5,5 млн га из 7,2 млн га).

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Погода, Урожай, Минагропрод, Весенняя посевная.
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