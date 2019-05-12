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Воскресенье, 12.05.2019
В НБУ дали прогноз по инфляции в Украине
В НБУ дали прогноз по инфляции в Украине
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В НБУ дали прогноз по инфляции в Украине

В НБУ дали прогноз по инфляции в Украине
12:44 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины прогнозируют снижение инфляции до 8,8%.

В апреле 2019 года потребительская инфляция в годовом измерении составила 8,8% (8,6% - в марте). В месячном измерении цены выросли на 1,0% .Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

"Текущая динамика потребительской инфляции и ее составляющих отражает временное усиление влияния факторов предложения, которые обусловили несколько более высокие темпы роста цен на сырые продукты питания, а также топливо. По оценкам Национального банка, действие этих факторов иссякнет в ближайшие месяцы. Итак, инфляция будет продолжать снижаться соответственно к прогнозу Национального банка и приближаться к цели 5% +/- 1 п.п., которой достигнет в 2020 году", - сообщили в НБУ.

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Напомним, инфляция в Украине в феврале 2019 года в годовом выражении - по сравнению с февралем 2018 года - составила 8,8%, замедлившись с 9,2% месяцем ранее.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, рост цен в феврале к предыдущему месяцу составил 0,5% после роста на 1% в январе к декабрю.

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Инфляция, Экономика, Цены, Рост цен.
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