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В Госстате назвали среднюю зарплату в Украине

В Госстате назвали среднюю зарплату в Украине
12:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: В январе 2019 года средняя номинальная заработная плата составила 9 223 гривни, что в 2,2 раза выше минимального уровня.

По итогам января 2019 года размер средней заработной платы уменьшилась по сравнению с декабрем 2018 года на 12,8%, или на 1350 гривен – до 9 223 гривен в месяц.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития в Facebook.

"Средняя номинальная заработная плата в январе 2019 г. составила 9 223 грн, что в 2,2 раза выше уровня “минималки”. По сравнению с январем 2018-го средняя номинальная зарплата увеличилась на 19,6%. В то же время индекс реальной заработной платы в январе 2019 г. относительно января 2018 г. составил 9,5%", - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что самая большая средняя заработная плата была в таких сферах: финансы и страхование - 17 065 грн, информации и телекоммуникации - 15 332 грн, профессиональная, научная и техническая деятельность - 12 446 грн.

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Самая высокая заработная плата зафиксирована в Киеве - 13 721 грн. В лидерах также Донецкая обл. - 10 045 грн, Киевская обл. - 9 722 грн и Днепропетровская обл. - 9 645 грн.

Как сообщалось, минимальная заработная плата в Украине с 1 января возросла до 4 173 грн в месяц, или до 25,13 грн в почасовом измерении.

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Зарплата, Госстат, Средняя зарплата, Минимальная зарплата.
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