В Украине резко упало автопроизводство

Новости Бизнеса: В Украине за четыре месяца выпустили более полторы тысячи легковушек.

Украинские заводы в апреле выпустили 139 единиц транспортных средств - таким образом отечественный автопром отстал от своего апрельского результата годичной давности почти на 80%.

О таких предварительных показателях на своем сайте сообщает "Укравтопром".

Сообщается, что легковое подразделение национального автопрома закончило месяц падением более чем на 87% относительно апреля 2018 - 79 шт. А вся статистика по легковым автомобилям снова была сформирована только крупноузловой сборкой на закарпатском предприятии "Еврокар".

Апрельское производство грузовых автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составило всего 1 авто, что на 83% меньше чем годом ранее.

В то же время автобусное производство увеличилось всего на 5 шт. - до 59 ед.

Всего с начала года в Украине было произведено на 31,4% меньше транспортных средств, чем за аналогичный период прошлого года - всего 1880 единиц. Из них: легковых автомобилей -1587 шт. (-33,4%), коммерческих - 15 шт. (-85,1%), автобусов - 278 шт. (+ 9%).