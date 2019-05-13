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Понедельник, 13.05.2019
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В Украине резко упало автопроизводство

В Украине резко упало автопроизводство
13:33 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: В Украине за четыре месяца выпустили более полторы тысячи легковушек.

Украинские заводы в апреле выпустили 139 единиц транспортных средств - таким образом отечественный автопром отстал от своего апрельского результата годичной давности почти на 80%.

О таких предварительных показателях на своем сайте сообщает "Укравтопром".

Сообщается, что легковое подразделение национального автопрома закончило месяц падением более чем на 87% относительно апреля 2018 - 79 шт. А вся статистика по легковым автомобилям снова была сформирована только крупноузловой сборкой на закарпатском предприятии "Еврокар".

Апрельское производство грузовых автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составило всего 1 авто, что на 83% меньше чем годом ранее.

В то же время автобусное производство увеличилось всего на 5 шт. - до 59 ед.

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Всего с начала года в Украине было произведено на 31,4% меньше транспортных средств, чем за аналогичный период прошлого года - всего 1880 единиц. Из них: легковых автомобилей -1587 шт. (-33,4%), коммерческих - 15 шт. (-85,1%), автобусов - 278 шт. (+ 9%).

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Автопром, Автомобили, Укравтопром, Автопроизводство.
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