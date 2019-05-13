Скачать
Понедельник, 13.05.2019
Гройсман хочет провести полную монетизацию всех льгот
Гройсман хочет провести полную монетизацию всех льгот
Советник Зеленского: Сегодня вести прямые переговоры между Украиной и РФ бесперспективно
Советник Зеленского не видит перспектив в переговорах с Путиным сейчас
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
Джефф Безос представил план по колонизации орбиты Земли
Джефф Безос представил план по колонизации орбиты Земли

В МЭРТ рассказали о росте украинского экспорта

В МЭРТ рассказали о росте украинского экспорта
15:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Украинский экспорт за I квартал вырос почти на $1 миллиард.

Украинский экспорт по итогам первого квартала 2019 года составит минимум 12,3 млрд долларов, что почти на 850 млн долларов больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сказал первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Степан Кубив, во время согласительного совета в Верховной Раде, сообщает пресс-служба Минэкономразвития на своей странице в Twitter.

"В І квартале 2019 года украинский экспорт вырастет минимум до $12,3 млрд, что почти на $850 млн больше, чем за аналогичный период в прошлом году", - сказал Кубив.

Парубий рассказал, когда Рада определит дату инаугурации Зеленского

Он подчеркнул, что экономика Украины восстанавливается после глубокого кризиса, а Кабинет министров продолжает строить дороги, выплачивать зарплаты, пенсии, стипендии, а также заботиться о социально незащищенных группах населения.

Как сообщалось, украинский экспорт товаров и услуг в 2018 году составил 57,1 млрд долларов и по сравнению с 2017 годом вырос на 8,6%, или на 4,5 млрд долларов. В том числе товаров за 2018 год из Украины было экспортировано на 47,3 млрд долларов (прирост в 9,4% против 2017 года).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Экспорт, МЭРТ, Степан Кубив.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Наев рассказал, сколько времени понадобилось бы ВСУ на освобождение Донбасса
02 Церемония открытия "Евровидение 2019" (Видео)
03 Приметы и обряды на 13 мая – День Апостола Якова-Звездоночного
04 Оригинальные поздравления с днем рождения 13 мая: стихи и открытки
05 Украина завоевала серебро на Кубке мира по фехтованию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Гройсман рассказал о встречи с Зеленским
Гройсман рассказал о встречи с Зеленским
Праздники и выходные: сколько дней украинцы будут отдыхать в июне
Выходные в июне: сколько дней будут отдыхать украинцы
Идет потепление: синоптики обещают до +24° и грозовые дожди
Идет потепление: синоптики обещают до +24° и грозовые дожди
Роберту Паттинсону – 33: TОП 5 лучших фильмов актера
Роберту Паттинсону – 33: TОП 5 лучших фильмов актера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь