В МЭРТ рассказали о росте украинского экспорта

Новости Бизнеса: Украинский экспорт за I квартал вырос почти на $1 миллиард.

Украинский экспорт по итогам первого квартала 2019 года составит минимум 12,3 млрд долларов, что почти на 850 млн долларов больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сказал первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Степан Кубив, во время согласительного совета в Верховной Раде, сообщает пресс-служба Минэкономразвития на своей странице в Twitter.

"В І квартале 2019 года украинский экспорт вырастет минимум до $12,3 млрд, что почти на $850 млн больше, чем за аналогичный период в прошлом году", - сказал Кубив.

#Кубів на погоджувальній раді у @verkhovna_rada: В І кварталі 2019 року український експорт зросте до мінімум $12,3 млрд, що майже на $850 млн більш, ніж за аналогічниий період торік. pic.twitter.com/KuwOvWgsRT — Мінекономрозвитку (@mineconomdev) 13 мая 2019 г.

Он подчеркнул, что экономика Украины восстанавливается после глубокого кризиса, а Кабинет министров продолжает строить дороги, выплачивать зарплаты, пенсии, стипендии, а также заботиться о социально незащищенных группах населения.

Как сообщалось, украинский экспорт товаров и услуг в 2018 году составил 57,1 млрд долларов и по сравнению с 2017 годом вырос на 8,6%, или на 4,5 млрд долларов. В том числе товаров за 2018 год из Украины было экспортировано на 47,3 млрд долларов (прирост в 9,4% против 2017 года).