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После заседания ОПЕК резко подорожала нефть

После заседания ОПЕК резко подорожала нефть
12:21 Пн, 20 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Нефть дорожает после заседания комитета ОПЕК+, Brent выросла до $73,17 за баррель.

Нефть дорожает в понедельник на фоне сигналов о том, что страны ОПЕК+ склоняются к продлению соглашения об ограничении добычи на второе полугодие 2019 года.

Поддержку рынку также оказывает рост опасений в отношении усиливающегося конфликта между США и Ираном.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $73,17 за баррель, что на $0,96 (1,33%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В пятницу эти контракты упали в цене на $0,41 (0,56%) - до $72,21 за баррель.

Фьючерс на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,8 (1,27%) - до $63,56 за баррель. По итогам предыдущих торгов контракт подорожал на $0,11 (0,17%) - до $62,76 за баррель.

Как сообщалось, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, встреча которого состоялась в минувшие выходные, решил занять выжидательную позицию до конца июня, когда планируется проведение саммита всех стран ОПЕК и не-ОПЕК, где и должно быть принято окончательное решение о дальнейшей судьбе сделки.

Комитет рекомендовал ОПЕК+ "продолжить мониторинг и анализ ситуации на нефтяном рынке, обращая особое внимание на состояние мировых запасов в ближайшие несколько недель, чтобы подготовить необходимые рекомендации к следующему заседанию стран ОПЕК и не-ОПЕК в июне 2019 года, включая дальнейшие действия во второй половине 2019 года", говорится в коммюнике комитета, опубликованном по итогам встречи.

"Нефть дорожает, поскольку инвесторы считают, что ОПЕК стремится к более жесткому балансу спроса и предложения на рынке, чтобы удержать цены на нефть на текущем уровне", - отмечает главный экономист Japan Oil, Gas and Metals National Corp. в Токио Такаюки Ногами.

"Итоги министерского мониторингового комитета ОПЕК+ были ожидаемыми, и неопределенность в отношении того, какое все-таки решение примут нефтедобывающие страны в июне, сохраняется", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

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Опасения у трейдеров также вызывает эскалация конфликта Штатов с Ираном. Президент США Дональд Трамп в воскресенье пригрозил расправиться с Ираном, если это страна будет угрожать Вашингтону и нарываться на конфликт.

"Если Иран хочет драки, то ему официально - конец. Никогда больше не угрожайте США", - написал он в Twitter.

В последние недели отношения между Тегераном и США обострились. Некоторые иранские официальные лица в этой ситуации допускали резкие комментарии в адрес США. В то же время, глава МИД Ирана Джавад Зариф ранее на этой неделе выразил уверенность, что войны с США не будет.

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Нефть, ОПЕК, Brent, Цены на нефть.
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