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Украина и МВФ могут договориться о новой программе

Украина и МВФ могут договориться о новой программе
14:04 Пн, 20 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Отсутствие сотрудничества с МВФ не позволит привлечь средства от Европейского Союза и Всемирного банка.

Украина может договориться с Международным валютным фондом о новой программе финансирования после парламентских выборов.

Такое мнение в интервью агентству "Интерфакс-Украина" выразил исполнительный директор Международного фонда Блейзера и советник Владимира Зеленского по макроэкономической политике Олег Устенко.

"После выборов в Раду, думаю, возможно открыть уже новую программу. Предполагаю, что в июне-августе начнется переговорный процесс по поводу либо открытия новой, либо пересмотра старой программы", – сказал он.

Он также отметил, что допускает возможность продления и пересмотра параметров текущей программы финансирования.

"У меня есть два сценария развития событий: программу закроют и начнут новую, второй – пересмотрят параметры текущей и продлят ее. Но, первый – основной", – прокомментировал Устенко.

"Чтобы покрыть выплаты по долговым облигациям, у нас есть резервы Единого казначейского счета и "подушка безопасности" в виде более $20 млрд золотовалютных резервов. Украина сейчас не может выйти на внешние рынки заимствования капитала. Они дорогие для нас – придется платить около 10% годовых", – сказал он..

В то же время Устенко указал на то, что отсутствие сотрудничества с МВФ не позволит привлечь средства от Европейского Союза и Всемирного банка.

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"Но как только страна войдет в стадию переговорного процесса об открытии новой программы, это уже будет положительным сигналом и на внешних рынках может снова появится окно возможностей", – отметил Устенко.

Как сообщалось, оценочная миссия МВФ по программе stand-by начнет работу в Украине во вторник, 21 мая. Программа была утверждена 19 декабря 2019 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около 3,9 млрд долл. При этом SDR1 млрд (около 1,4 млрд долл.) предоставлен сразу, тогда как остальные средства должны быть предоставлены по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

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МВФ, ЕС, Всемирный банк, Олег Устенко, Транш МВФ.
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