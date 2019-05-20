Инаугурация шестого президента Украины Зеленского: как это было

Новости Украины: Инаугурация Владимира Зеленского прошла 20 мая в Верховной раде Украины.

Сегодня, 20 мая, Владимир Зеленский официально вступил в должность и стал шестым президентом Украины. Он был приведен к присяге на торжественном заседании ВР.

Новому президенту присягнули командующие всех родов войск Вооруженных сил Украины и главы силовых ведомств.

В своей инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады и проведении выборов через два месяца. До этого президент призвал парламент отменить неприкосновенность депутатов и судей, ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение и уволить глав силовых структур — СБУ, ГПУ и Минобороны. Зеленский также призвал Кабмин уйти в отставку.

Руководители Минобороны Степан Полторак и СБУ Василий Грицак подали в отставку.

Инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского

20:42 Зеленский на встрече с президентом Венгрии отметил, что надеется на возобновление поддержки европейской и евроатлантической интеграции Украины со стороны Будапешта.

20:29 Зеленский на встрече с президентом Литвы Далей Грибаускайте, которая прибыла на инаугурацию 20 мая, отметил ее вклад в укрепление стратегического партнерства двух стран и выразил убеждение, что оно имеет новые перспективы.

20:10 Президент Украины Владимир Зеленский принял представителей администрации Соединенных Штатов Америки и Конгресса США.

Зеленский поблагодарил американскую сторону за лидерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и за помощь в продвижении внутренних реформ.

"США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь", - сказал он.

19:14 На встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, которая прибыла на инаугурацию новоизбранного президента, Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Эстонией в сфере информационных технологий и укреплении киберзащиты.

Президент Украины также подчеркнул, что при его каденции будет гарантироваться независимость судебной системы и равенство всех граждан перед законом.

"Я обещаю, что при моем президентстве не будет "телефонного права", никакого давления на судей. Мы должны установить единые правила для всех, ведь перед законом все равны", - заявил Зеленский.

В свою очередь Кальюлайд подчеркнула, что Эстония продолжит быть другом Украины.

18:15 Президент Украины провел встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

На встрече в администрации главы Украинского государства президенты обсудили развитие двусторонних отношений между Украиной и Грузией и углубление стратегического партнерства.

16:56 Президент Владимир Зеленский просит украинцев обращаться к нему по имени. Об этом он написал в своем Twitter.

"Обращаюсь ко всем украинцам и хочу попросить вас, чтобы не называли меня Владимиром Александровичем. Пожалуйста, говорите просто - Владимир", - обратился он, отвечая на выкрики его поклонников.

16:11 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Россия должна вместо поздравления президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с инаугурацией создать временное правительство на оккупированном Донбассе во главе с бежавшим в Россию экс-премьер-министром Николаем Азаровым.

Об этом он написал в своём телеграмм-канале.

"Зеленский объявил о роспуске Рады, но нужно еще было арестовать депутатов, которые делали ему замечания о русском языке", - считает Жириновский.

15:54 В Представительстве Евросоюза в Украине прокомментировали заявление президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

"Президент Зеленский во время своего выступления на инаугурации призвал к роспуску Верховной Рады. Необходимы дальнейшие шаги для того, чтобы это решение получило официальный статус", - отметили в Представительстве ЕС.

15:50 Интернет-представительство главы государства обнародовало официальную биографию президента Украины Владимира Зеленского.

15:40 В Патрульной полиции Украины сообщают, что сняли ограничения движения автотранспорта по всем улицам и транспортным магистралям Киева, с 6.00 понедельника перекрытым в связи с мероприятиями по случаю инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

15:40 Владимир Зеленский заявил, что свой первый президентский указ он издаст о роспуске Верховной Рады.

15:34 Вице-спикер парламента Ирина Геращенко считает неконституционным роспуск парламента президентом Владимиром Зеленским.

Говоря о своих впечатлениях от инаугурации она написала "выиграла – около десяти пари, что будет досрочный роспуск ВР, хоть это и не конституционно (но кто же на это обращает внимание в эпоху лайков и революционной целесообразности)".

15:00 Королева Елизавета II поздравила президента Зеленского по случаю инаугурации.

14:40 Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главами иностранных делегаций и послами иностранных государств. Он заявил, что его переполняют благодарность и надежда.

"Чувствую благодарность за то, что вы в очень короткий срок смогли приехать к нам. Спасибо международным партнерам за помощь в проведении честных выборов. Вместе мы доказали, что Украина – демократическое государство. Спасибо за помощь в борьбе с коррупцией, экономическими проблемами и главное – в борьбе с российской агрессией", - отметил Глава государства, открывая вместе с супругой Еленой торжественный прием для представителей иностранных государств.

Он также выразил надежду, что количество международных партнеров Украины будет расти, а "Украина в международном сообществе станет надежной сестрой, которой все гордиться". Владимир Зеленский завершил свою речь на английском, пообещав, что Украина будет иметь славу по всему миру. Гости, прибывшие на инаугурацию, стоя приветствовали Президента Украины.

14:06 Президент Украины Владимир Зеленский пешком из Мариинского дворца пришела в здание Администрации президента Украины на улице Банковой в Киеве.

Его сопровождали несколько охранников и советников.

14:02 После вступления в должность в понедельник, 20 мая, президент Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2018 год.

13:52 Министр энергетики США Рик Перри передал новому президенту Украины Владимиру Зеленскому послание от главы США Дональда Трампа относительно будущего сотрудничества.

13:40 Реакция на роспуск Рады. Партии "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" нормально относятся к решению президента Владимира Зеленского распустить Верховную Раду и будут готовиться к выборам.

В "Батькивщине" заявили, что у президента есть полное право распустить этот парламент и решение Владимира Зеленского не является неожиданным.

"Самопомич" хочет немедленного внеочередного заседания Рады.

13:30 Президент РФ Владимир Путин не будет поздравлять Зеленского с инацгурацией, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Путин может поприветствовать Зеленского лишь "с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений".

13:29 Около 3 тыс. украинцев наблюдали за инаугурацие Владимира Зеленского в Мариинском парке и возле Верховной Рады - данные МВД. Ситуация в Киеве спокойая, нарушений правопорядка не зафиксировано.

12:29 Появилось полное видео речи президента Украины Владимира Зеленского, с которой он выступил 20 мая после своей присяги в сессионном зале Верховной Рады.

12:15 Сегодня вечером, 20 мая, должны состояться консультации президента Владимра Зеленского с фракциями по роспуску Рады.

11:30 Степан Полторак подал в отставку с поста главы Минобороны. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Facebook. Также об этом он сказал журналистам после инаугурации Владимира Зеленского.

На вопрос, означает ли это, что он опередил призыв нового президента Украины подать в отставку, Полторак ответил: "Конечно".

11:25 На сайте президента разместили официальную биографию Владимира Зеленского и его фото с инаугурации.

11:05 Иностранные дипломатические делегации идут на прием к президенту а Мариинский дворец.

Фото: РБК-Украина

Официальная часть инаугурации завершена

Теперь президент Украины Владимир Зеленский будет принимать иностранные делегации в Мариинском дворце.

11:00 Зеленскому присягнули военные

Зеленскому присягнули министр оброны Степан Полторак, глава МВД Арсен Аваков, начальник Генштаба Виктор Муженко, командующие Сухопутных сил, Военно-воздушных сил Украины, Военно-морских сил Украины, Сил специальных операций, глава СБУ, глава Госпогранслужбы, глава Нацполици, глава Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций, глава Нацгвардии.

10:55 Президент по красной дорожке подходит к Мариинскому дворцу, где ему как новому Верховному главнокомандующему присягнут руководители всех видов Вооруженных сил Украины.

"Слава Украине", - поприветствовал военных Зеленский.

Торжественное заседание Рады закрыто

Андрей Парубий заявил о завершении торжественного заседания Рады по случаю инаугурации Владимира Зеленского.

"Было весело", - сказал спикер после исполнения гимна.

Зеленский зачитывает инаугурационную речь

ЗЕЛЕНСКИЙ: Я РАСПУСКАЮ ВЕРХОВНУЮ РАДУ ВОСЬМОГО СОЗЫВА

Зеленский напомнил депутатам, что сегодня рабочий день и призвал их принять ряд законопроектов - о снятии депутатской и судейской неприкосновенности, новый Избирательный кодекс и т.д. Он также призвал нардепов уволить главу СБУ, Генпрокурора, главу Минобороны.

"Сделайте это и повесьте себе медали", - заявил Зеленский и объявил о роспуске парламента.

"Уважаемые депутаты... (пауза и аплодисменты) ... я очень вас прошу принять закон о снятии депутатской неприкосновенности, об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс, а также уволить главу СБУ, министра обороны, генерального прокурора Украины... У вас на это будет два месяца... Я распускаю Верховную Раду 8 созыва".

Запретил вешать свои портреты в кабинеты чиновников

"Нам не следует ожидать, что правительство решит наши проблемы. Правительство и есть наша проблема", - процитировал Зеленский Рональда Рейгана и призвал членов Кабмина подать в отставку.

Во время речи Зеленского, когда он несколько раз перешел на русский язык, из зала Олег Ляшко крикнул, что "все понимают украинский язык".

"А вы продолжаете делить людей", - ответил ему Зеленский.

Зеленский на несколько предложений перешел на русский и заявил, что будет добиваться "возвращения украинских пленных".

"Первое наше задание - остановить огонь на Донбассе", - заявил Зеленский, получил овации зала

"Мы дожны стать исландцами в футболе, израильтянами в обороне страны, японцами в научных достижениях", - заявил президент.

"Но все проблемы обещает преодолеть, потому что мы все украинцы. Мы должны быть едины, потому что тогда мы сильны. Нас 65 миллионов - тех, кого родила украинская земля".

Зеленский зовет всех украинцев на планете - домой, строить страну, всем гражданство обещает дать.

"Сегодня кажды из нас несет ответственность за Украину", - говорит Зеленский. По его словам, европейская Украина начинается с каждого украинца.

"Но у нас есть и общая боль. Каждый из нас погиб на Донбассе. Каждый из нас - переселенец. Те, кто потерял свой дом, и те, кто открыл двери своего дома, разделив этот дом. И каждый из нас заробитчанин. Но все это мы преодолеем. Ведь каждый из нас - украинец".

10:30 Зеленский начал свою речь со слов своего сына: "Папа, говорят, что Зеленский президент. Получается, я теперь тоже президент?"

"Это истина - каждый из нас президент. Не 73%, которые за меня голосовали, а все 100% украинцев", - отметил он.

10:24 Зеленскому вручили удостоверение, знак президента Украины, гербовую печатку и булаву.

10:21 В зал внесен президентский штандарт - один из символов власти президента. Зеленский занимает место президента в Раде и подписывает присягу.

Зеленский зачитывает текст присяги

10:20 Зеленский читает текст присяги на верность Украине и ее народу на украинском языке, положив руку на Пересопницкое Евангелие.

10:18 Глава КС Наталья Шпатала приводит к присяге Зеленского. Он объявила, что для его вступления в должность нет никаких юридических препятствий.

10:15 Глава ЦИК Татьяна Слипачук оглашает результаты выборов, по результатам которых Зеленский был избран президентом.

10:10 Владимир Зеленский зашел в зал Рады. Торжественное заседание объявлено открытым, звучит гимн Украины. Зеленский его поет.

10:09 На церемонии присутствуют также бывшие президенты Украины - Кравчук, Кучма, Ющенко и Порошенко, нардепы, глава КСУ, генпрокурор, министры.

10:08 В ложе почетных гостей рядом с первым президентом Леонидом Кравчуком сидят родители Владимира Зеленского и его супруга Елена.

10:06 Спикер Верховной Рады Андрей Парубий представляет почетных гостей торжественного заседания - в их числе предыдущие президенты Украины, включая Петра Порошенко, экс-председатели парламета, руководители силовых структур, иностранные гости.

В Раде началось торжественное заседание

10:00 Владимир Зеленский пешком пришел к ВР, обойдя Мариинский парк и сделав остановку на смотровой площадке. Чаще всего Зеленскому кричали "не подвели!"

09:59 В Мариинском парке стартовала официальная часть церемонии инаугурации. Избранный президент Владимир Зеленский идет пешком к зданию ВР.

Зеленский старается жать руки людям.С друзьями - кварталовцами Зеленский даже расцеловался.

09:55 Владимир Зеленский в своем Facebook сделал пост.

09:46 В столице сегодня дежурят около 400 сотрудников ГСЧС и 90 единиц техники. Кроме того, около мест проведения инаугурации дежурят 43 спасателя и 6 единиц техники.

09:43 В сессионном зале парламента, где пройдет церемония привдения Зеленского к присяге, собираются народные депутаты. Парламентарии активно фотографируются, положив руку на Конституцию

09:30 На церемонию инаугурации прибыли и патриарх Филарет, и председатель ПЦУ Епифаний. В комментариях журналистам в кулуарах парламента Епифаний отметил, что он получил приглашение от имени спикера ВР Андрея Парубия.

09:15 На инаугурацию приехали также коллеги Зеленского по Кварталу – Евгений Кошевой, Юрий Корявченков, Мика Фаталов.

Кошевой рассказал журналистам, что в Раду он заходить не будет и смотреть церемонию будет на экране под зданием парламента.

09:14 Церемония еще не началась, а все желающие его увидеть уже собираются возле Верховной Рады.

8:55 Киевский метрополитен закрыл на вход станцию "Арсенальная".

8:33 Карта перекрытых дорог в Киеве, полиция предупреждает, что из-за большого количества иностранных гостей возможно перекрытие Бориспольской трассы.

8:14 В Мариинском парке, где пройдет по условному коридору новый президент, уже собираются люди. Чтобы попасть в парк, всем желающим придется пройти досмотр.

07:30 Вчера возле Верховной рады прошла репетиция инаугурации, во время которой новоизбранного президента заменял статист. А вечером к зданию парламента прибыл и сам Зеленский.

Володимир Зеленський прибув до Маріїнського палацу на репетицію інавгурації президента України pic.twitter.com/ByUGZQFTRr — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 мая 2019 г.

Программа торжественных мероприятий

с 10.00 до 11.00 Зеленский будет участвовать в торжественном заседании Верховной Рады по случаю принятия им присяги украинскому народу.

С 11.05 до 11.20 Зеленский примет участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и в церемонии поднятия Государственного флага Украины.

"С 11.20 до 11.50 состоится приветствие Зеленским и его супругой Еленой Зеленской глав иностранных делегаций в Мариинском дворце", - говорится в сообщении.

Также программой предусмотрено, что с 12.00 до 13.30 Зеленский примет участие в приеме для глав иностранных делегаций по случаю вступления на пост президента.

С 14.30 до 17.00 запланированы двусторонние встречи Зеленского с главами иностранных делегаций в Администрации президента.

Иностранные гости

На церемонию инаугурации Владимира Зеленского были приглашены представители многих стран-партнеров Украины и международных организаций. НАТО будет представлять помощник генерального секретаря альянса, посол Алехандро Алваргонзалес. От ЕС приедет вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович.

Также известно, что на инаугурации будут присутствовать президенты как минимум пяти стран - Венгрии, Эстонии, Литвы, Латвии и Грузии.Германия обещала отправить на инаугурацию Владимира Зеленского делегацию высокого уровня – ожидается, что в нее войдет президент ФРГ в 2010—2012 годах Кристиан Вульф.

Делегацию США возглавит министр энергетики США Рик Перри, в нее войдет и спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

Чехию представит председатель Сената (верхней палаты) парламента Ярослав Кубера, от Великобритании приедет министр по делам Содружества и ООН лорд Тарик Ахмад.. Делегацию Польши возглавит министр иностранных дел Яцек Чапутович, турецкую делегацию — вице-президент Турции Фуат Октай. От Азербайджана прибудет глава парламента Октай Асадов, от Молдовы - премьер-министр Павел Филип.

Румынию будет представлять вице-премьер-министр по вопросам реализации стратегических партнерств Анна Бирчал, Хорватию — госсекретарь МИД Здравка Бушич, Кению — министр иностранных дел Моника Джума.

Представителей России на инаугурацию не приглашали.

Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая

Верховная рада Украины в ходе заседания 16 мая поддержала проект постановления, которым предлагалось провести инаугурацию новоизбранного президента 20 мая в 10:00.

Всего в Раде было зарегистрировано восемь постановлений об инаугурации Зеленского с датами 17, 19, 20, 26, 28 мая и 1 июня. Вместе с тем, постановления об инаугурации 28 мая и 1 июня были отозваны. И в ходе голосования Рада поддержала проект постановления №10270-2 - 20 мая в 10:00, которое поддержали 315 нардепов.

Зеленский победил на выборах президента Украины

Очередные выборы президента Украины в 2019 году проходили в два тура. К участию в первом туре Центризбирком зарегистрировал 44 кандидата, однако пять из них воспользовались своим правом и отказались от участия в выборах. Таким образом, в избирательные бюллетени на выборах 31 марта были внесены имена 39 кандидатов, в том числе и Зеленского. По результатам первого тура Зеленский набрал 30,24% голосов и стал лидером среди всех кандидатов. Однако, поскольку абсолютного большинства (более 50%) никому из кандидатов набрать не удалось, после обнародования официальных результатов голосования ЦИК объявил о проведении повторного голосования - 21 апреля. Во второй тур вместе с Зеленским вышел президент Украины Петр Порошенко, который занял второе место с поддержкой 15,95% избирателей.

В целом в первом туре участие в голосовании приняли 18 893 864 избирателей, 5 714 034 из них проголосовали за Зеленского, а Порошенко поддержали 3 014 609 человек.

После первого тура Порошенко и Зеленский провели дебаты, которые состоялись не в телестудии, как обычно, а на НСК "Олимпийский". На дебаты кандидатов на стадион пришли более 12 тыс. украинцев. Это была первая публичная встреча Порошенко и Зеленского. Отметим, что ЦИК не признал эту встречу официальными дебатами. Однако, на предусмотренные законом теледебаты на "Суспільном" Зеленский отказался приходить.

По результатам повторного голосования Зеленский окончательно вырвался вперед - его поддержали 73,22% избирателей, тогда как за Порошенко свой голос отдали 24,45% украинцев.