Зеленский рассказал президенту Грузии о главных вызовах для Украины

Новости Украины: Стороны обсудили направления развития украинско-грузинских отношений и выразили уверенность в дальнейшем углублении стратегического партнерства.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Грузии Саломе Зурабишвили на встрече в администрации главы Украинского государства обсудили развитие двусторонних отношений между странами и углубление стратегического партнерства.

Как сообщает сайт президента Украины, Зеленский рассказал президенту Грузии о своих приоритетах.

"Почему наша команда пошла в политику? Вызов номер один для нас - прекращение огня на востоке, где ежедневно гибнут наши люди", – сказал он.

По словам Зеленского, Украина продолжит последовательный внешнеполитический курс, направленный на восстановление суверенитета и территориальной целостности и дальнейшее развитие европейской и евроатлантической интеграции.

Глава государства подчеркнул, что одним из вызовов для Украины является также победа над коррупцией. "В этом вопросе опыт Грузии является для нас примером", - сказал он.