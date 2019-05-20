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Зеленский рассказал президенту Грузии о главных вызовах для Украины

Зеленский рассказал президенту Грузии о главных вызовах для Украины
18:15 Пн, 20 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Стороны обсудили направления развития украинско-грузинских отношений и выразили уверенность в дальнейшем углублении стратегического партнерства.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Грузии Саломе Зурабишвили на встрече в администрации главы Украинского государства обсудили развитие двусторонних отношений между странами и углубление стратегического партнерства.

Как сообщает сайт президента Украины, Зеленский рассказал президенту Грузии о своих приоритетах.

"Почему наша команда пошла в политику? Вызов номер один для нас - прекращение огня на востоке, где ежедневно гибнут наши люди", – сказал он.

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По словам Зеленского, Украина продолжит последовательный внешнеполитический курс, направленный на восстановление суверенитета и территориальной целостности и дальнейшее развитие европейской и евроатлантической интеграции.

Глава государства подчеркнул, что одним из вызовов для Украины является также победа над коррупцией. "В этом вопросе опыт Грузии является для нас примером", - сказал он.

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Грузия, Донбасс, Владимир Зеленский, Саломе Зурабишвили.
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