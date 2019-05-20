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Инаугурация президента Украины: Климкин оценил речь Зеленского

Инаугурация президента Украины: Климкин оценил речь Зеленского
16:45 Пн, 20 Май 2019 Телеграф Европейская правда

Новости Украины: Климкину понравилось, что Зеленский вспомнил о двойном гражданстве в своей инагурационной речи.

Министр иностранных дел Павел Климкин поддержал инициативу президента Владимира Зеленского о предоставлении двойного гражданства.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Поздравляю Владимира Зеленского со вступлением в должность и началом президентства! Приятно, что в своей инаугурационной речи он вспомнил одну из моих любимых тем - вопрос двойного гражданства для зарубежных украинцев, которые готовы помогать менять страну. Считал и буду считать этот шаг необходимым и адекватным", - написал Климкин на своей странице в Facebook.

"Но (!), еще раз подчеркну, что в случае наличия гражданства страны-агрессора - только после деоккупации Крыма и Донбасса. Это абсолютный must", - добавил министр.

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Напомним, 17 мая Климкин заявил, что подает в отставку с должности министра иностранных дел и будет баллотироваться в парламент.

Он также рассказал об "очень хороших" переговорах с Зеленским, впрочем, заверив, что пока не планирует работать министром вместе с новым президентом.

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Все по теме:

Двойное гражданство, Инаугурация, Владимир Зеленский, Павел Климкин.
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