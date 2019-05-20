Зеленский призвал Раду уволить главы СБУ, министра обороны и генпрокурора

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду в течение 2 месяцев уволить главу СБУ Украины, генпрокурора Украины и министра обороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский дал Верховной Раде два месяца на увольнение председателя Службы безопасности Украины, министра обороны Украины и Генерального прокурора Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи в сессионном зале Верховной Рады.

"Я очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, закон о многострадальном избирательном кодексе, и сделайте, пожалуйста, открытые списки, а также я прошу вас освободить от должностей председателя Службы безопасности Украины, Генерального прокурора Украина, министра обороны Украины. И это далеко не все, что вы можете сделать, но для начала достаточно. У вас на это два месяца", - сказал Зеленский.

После такого заявления новоизбранного президента Украины, у себя на странице в Facebook министр обороны опубликовал заявление такого плана:

"Господин Президент - Верховный Главнокомандующий ВСУ,.. прошу Вас рассмотреть в установленном порядке вопрос об увольнении меня с должности Министра обороны Украины", - говорится в тексте обнародованного заявления, датированного 20 мая.

Напомним, председатель СБУ Василий Грицак подал в отставку. Он отметил, что все заместители председателя СБУ, а также члены его команды составили рапорты об отставке в соответствии с установленным Военными уставами порядке.