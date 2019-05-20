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Грицак, его заместители и другие чиновники СБУ также заявил об отставке

Грицак, его заместители и другие чиновники СБУ также заявил об отставке
10:14 Пн, 20 Май 2019 Телеграф

Новости Украины: Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, его заместители и члены команды намерены сегодня, 20 мая, подать новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому рапорты об отставке.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак на сайте ведомства в понедельник, 20 мая, заявил, что он и его заместители и члены команды представят на рассмотрение новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому рапорты о своем увольнении.

Он отметил, что все заместители председателя СБУ, а также члены его команды составили рапорты об отставке в соответствии с установленным Военными уставами порядке.

Грицак отметил, что такое решение было принято искренне, чтобы новоизбранный президент Украины смог провести кадровые изменения в руководстве Службы. При этом, он отметил, что Службе безопасности Украины есть чем гордиться. 

Глава СБУ  напомнил, что вместе с собратьями из числа бойцов добровольческих батальонов, Вооруженных сил, Нацгвардии и МВД, всеми патриотами Украины было остановлено российское военное нашествие на Донбассе, попытки терактов, я сепаратизма и, раздора.

Грицак отметил, что во время противостояния  с врагом СБУ потеряла 27 сотрудников. Однако, по уровню профессионализма Служба безопасности Украины уже соответствует лучшим спецслужбам мира, и коллектив Службы гордится такой высокой оценкой со стороны западных партнеров.

При этом, глава СБУ призвал, что были совершены и ошибки. Он отметил, что это произошло из-а разных причин, но точно не из-за недостатка свободы. Но, Служба безопасности Украины всегда прислушивалась к критике в адрес ведомства со стороны настоящих патриотов Украины. 

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Грицак поделилися, что решение подать рапорт об отставке было принято с  "тяжелым сердцем", так как он  переживает за будущее СБУ и государства.

В заключении, он отметил, что пока президент и Верховная Рада в определенном Конституцией Украины порядке не решит вопрос кто должен возглавлять Службу безопасности Украины, действующий состав СБУ продолжит защищать безопасность государства и украинского народа

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СБУ, Инаугурация, Владимир Зеленский, Глава СБУ, Василий Грицак, Заместители, Члены команды, Отстака.
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