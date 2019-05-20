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Инаугурация Владимира Зеленского: время и расписание мероприятий

Инаугурация Владимира Зеленского: время и расписание мероприятий
09:25 Пн, 20 Май 2019 Телеграф

Новости Украины: Сегодня, 20 мая, в 10:00 состоится инаугурация президента Украины Владимира Зеленского.

Инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского начнется в 10 часов 20 мая. Соответствующее решение приняла Верховная Рада еще на заседании 16 мая – " за " проголосовали 315 нардепов.

Проект постановления подал депутат Виталий Куприй, перед тем депутаты не поддержали 2 постановления о проведении инаугурации 19 мая.

В целом нардепы рассматривали семь проектов постановлений, три из которых предлагали провести инаугурацию 19 мая, другие – 17 мая, 20 мая, 26 мая и 28 мая.

"Мы приняли решение о проведении торжественного заседания Верховной Рады, посвященного принесению присяги на верность народу Украины новоизбранным президентом Зеленским 20 мая в 10 утра",– сказал спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Какую дату предлагали у Зеленского?

Отметим, сам новоизбранный президент хотел провести инаугурацию 19 мая. В команде Зеленского именно такой выбор объясняли тем, что хотят избежать "транспортного коллапса" в Киеве (19 мая – воскресенье). При этом там отметили, что Верховная Рада оттягивала голосование за дату инаугурации из-за "страха депутатов перед роспуском У Зеленского объяснили, почему хотят провести инаугурацию именно 19 мая ".

Шестой президент Украины: Инаугурация Зеленского (Онлайн-трансляция)

 Программа мероприятий инаугурации Владимира Зеленского:

10:00 – 11:00 – участие Президента Украины Владимира Зеленского в торжественном заседании Верховной Рады по случаю принесения присяги Украинскому народу;

11:05 – 11:20 – участие Президента Украины Владимира Зеленского в церемонии представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и в церемонии поднятия Государственного флага Украины (мероприятие пройдет в Мариинском дворце);

11:20 – 11:50 – приветствие со стороны Президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской руководителей иностранных делегаций (мероприятие пройдет в Мариинском дворце);

12:00 – 13:30 – участие Президента Украины Владимира Зеленского в принятии руководителей иностранных делегаций по случаю инаугурации (мероприятие пройдет в Мариинском дворце);

14:30 – 17.00 (ориентировочно) – двусторонние встречи Президента Украины Владимира Зеленского с главами иностранных делегаций (мероприятие пройдет в Администрации Президента).

Что Зеленский планирует делать после инаугурации?

Среди первых инициатив – законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов, судей, об импичменте президента и отзыве нардепа. Кроме того, он предлагает проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и прогулы заседаний – лишать мандатов.

 Победитель президентской гонки еще ранее заявлял: он идет в президенты Украины только на один срок, который продлится 5 лет. За это время он обещает подать первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти, в частности через референдумы. Зеленский также предлагает провести референдум по вступлению Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне натовских стандартов".

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Все по теме:

Президент, Инаугурация, Администрация Президента Украины, Владимир Зеленский, Президентские выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019, Инаугурация Зеленского, Шестой президента Украины.
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