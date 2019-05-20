Заявление о роспуске Рады: Реакция Представительства ЕС

Новости Украины: В представительстве Евросоюза прокомментировали заявление Зеленского о роспуске Верховной Рады.

В Представительстве Евросоюза в Украине прокомментировали заявление президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

"Президент Зеленский во время своего выступления на инаугурации призвал к роспуску Верховной Рады. Необходимы дальнейшие шаги для того, чтобы это решение получило официальный статус", - отметили в Представительстве ЕС.

Европейские дипломаты напомнили, что заслуживающие доверия свободные и честные выборы являются краеугольным камнем демократии, которая, в свою очередь, является фундаментом Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

"Важно сохранить динамику реформ и также обеспечить их устойчивость в этот избирательный год. Мы ожидаем продолжения нашей совместной работы с Украиной в выполнении Соглашения об ассоциации. ЕС рассчитывает на сотрудничество с президентом Зеленским, правительством и Верховной Радой", - подчеркнули в Представительстве Евросоюза в Украине.

Как сообщалось ранее, 17 мая фракция "Народный фронт" заявила о выходе из коалиции.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте.

Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если коалиция не создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Однако за полгода до очередных парламентских выборов, которые запланированы на 27 октября, законодательством установлен мораторий на досрочный роспуск Верховной Рады.

Сегодня, 20 мая, Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады 8-го созыва и проведение досрочных парламентских выборов.