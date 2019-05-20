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Зеленский рассказал о своем первом президентском указе

Зеленский рассказал о своем первом президентском указе
15:31 Пн, 20 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Первое, что Владимир Зеленский намерен сделать на посту президента Украины, это распуск Верховной Рады.

Первым указом, который подпишет Владимир Зеленский на посту Президента, будет указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва.

Об этом глава государства сказал журналистам во время пешего перехода от Мариинского дворца к Администрации Президента на встречу с иностранными гостями.

На вопрос журналиста, каким будет его первый указ, Зеленский сказал: "О роспуске Рады".

В то же время, отвечая на вопрос, всегда ли он будет передвигаться пешком, Зеленский сказал, что главное, чтобы улицы не перекрывались. "Это главное. А там - какая разница. Где пешком, а где на машине", - отметил он.

Зеленский пообещал иностранным гостям, что мир будет гордиться Украиной

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский во время инаугурационной речи объявил о роспуске Верховной Рады восьмого созыва.

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Верховная Рада, Президент, Указ президента, Владимир Зеленский.
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