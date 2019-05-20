Зеленский рассказал о своем первом президентском указе

Новости Украины: Первое, что Владимир Зеленский намерен сделать на посту президента Украины, это распуск Верховной Рады.

Первым указом, который подпишет Владимир Зеленский на посту Президента, будет указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва.

Об этом глава государства сказал журналистам во время пешего перехода от Мариинского дворца к Администрации Президента на встречу с иностранными гостями.

На вопрос журналиста, каким будет его первый указ, Зеленский сказал: "О роспуске Рады".

В то же время, отвечая на вопрос, всегда ли он будет передвигаться пешком, Зеленский сказал, что главное, чтобы улицы не перекрывались. "Это главное. А там - какая разница. Где пешком, а где на машине", - отметил он.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский во время инаугурационной речи объявил о роспуске Верховной Рады восьмого созыва.