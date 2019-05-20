Зеленский пообещал иностранным гостям, что мир будет гордиться Украиной

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главами иностранных делегаций и послами иностранных государств.

Глава государства Владимир Зеленский встретился с главами иностранных делегаций и пообещал, что мир будет гордиться Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Украина в международном сообществе станет надежной сестрой, которой все будут гордиться", - сказал Зеленский во время торжественного приема иностранных гостей.

Он поблагодарил всех гостей, за то, что они "в очень короткий срок смогли приехать".

"Благодарю международных партнеров за помощь в проведении честных выборов. Вместе мы доказали, что Украина – демократическое государство. Спасибо за помощь в борьбе с коррупцией, экономическими проблемами и главное – в борьбе с российской агрессией", - отметил президент.

Он также выразил надежду, что количество международных партнеров Украины будет расти.

Отмечается, что Зеленский завершил свою речь на английском, пообещав, что Украина будет славиться по всему миру.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины в Верховной Раде и официально приступил к исполнению обязанностей.

Во время торжественной речи Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду.

На инаугурацию Владимира Зеленского прибыли президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Латвии Раймондс Вейонис, президент Литвы Даля Грибаускайте и президент Венгрии Янош Адер.

Также сейчас в Украине находятся вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, министр энергетики США Рик Перри и спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, министр национальной обороны Канады Харджит Саджан, вице-президент Турецкой республики Фуат Октай, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович и министр иностранных дел Молдовы Тудор Уляновски, председатель Милли Меджлиса Азербайджанской республики Октай Асадов, председатель Сената Парламента Чешской республики Ярослав Кубера и ряд других почетных гостей.