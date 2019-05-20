Березюк: Зеленский соберет глав фракций для консультаций по поводу роспуска Рады

Новости Украины: Березюк говорит, что Зеленский завтра зовет на Банковую глав фракций.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 21 мая, проведет консультации с руководителями парламентских фракций относительно роспуска Верховной Рады.

Об этом сообщил председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк.

"Я получил письменное приглашение от Президента Украины Владимира Зеленского завтра на 10.00 в Администрацию Президента для встречи с руководителями фракций для проведения консультаций по роспуску парламента", - сказал Березюк.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский распускает Верховную Раду восьмого созыва.

"Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва", - сказал Зеленский в ходе обращения к украинскому народу, после принесения присяги в сессионном зале парламента в понедельник.