Зеленский распускает Раду: как отреагировали нардепы

Новости Украины: Досрочные выборы должны состояться через два месяца после розпуска парламента.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва, а также призвал депутатов принять закон об отмене депутатской неприкосновенности.

Согласно статье 77 Конституции Украины, внеочередные выборы в Верховную Раду должны состояться в период 60 дней после того, как будет опубликовано решение о роспуске парламента.

Партия Батькивщина и ее лидер Юлия Тимошенко готовы к досрочным выборам Верховной Рады.

Об этом заявил народный депутат Григорий Немыря.

"Мы готовы и к досрочным выборам — мы об этом неоднократно говорили, — и к срочным (так в тексте — Ред.) выборам. Думаю в данном случае лидер партии, получившая достаточно большое количество голосов на президентских выборах, и партия готовы и к досрочным выборам", — цитирует Немырю агентство Интерфакс-Украина.

Партии "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" нормально относятся к решению президента Владимира Зеленского распустить Верховную Раду и будут готовиться к выборам.

Об этом представители партий сообщили в комментарии "Украинской правде".

По словам первого заместителя председателя БПП Игоря Кононенко, это право президента распускать парламент.

"Это право президента, он им воспользовался, поэтому будем готовиться к досрочным парламентским выборам", - сказал он. На вопрос, будет ли он баллотироваться, Кононенко сказал:

"Я не знаю, я посмотрю, буду ли баллотироваться". На вопрос, будет ли парламент как-то бороться с таким решением, представитель БПП ответил: "А зачем? Давайте жить в правовом государстве".

Представитель "Народного фронта" Игорь Котвицкий отметил, что у него нормальное отношение к роспуску Рады.

"Нормальное отношение. Вариантов нет, будем идти на выборы. Абсолютно", - сказал он.

Также Котвицкий добавил, что будет ребрендинг партии, и "Народный фронт" пойдет на выборы с новым названием.

Народний фронт готує ребрендінг, - Котвіцький pic.twitter.com/FwCMTITK8a — Roman Kravets (@RomanKravets) 20 мая 2019 г.

Вместе с тем, нардеп из фракции БПП Иван Винник пояснил, что заявление Зеленского с трибуны о роспуске Рады не запускает избирательный процесс – для этого нужен указ президента.

"Наверное, стране придется готовиться к выборам, при условии, что такой указ будет подписан и обнародован. Потому что само по себе заявление президента Зеленского с трибуны не запускает избирательный процесс, его запускает официально подписанный и опубликованный указ президента о назначении досрочных выборов", - сказал Винник в комментарии "Интерфакс-Украина".

Он также добавил, что "дискуссия относительно законности в данном случае не имеет никакого отношения к выборам, которые, наверное, могут состояться 14 июля".

Замглавы парламентской фракции "Оппобок" Александр Вилкул заявил, что фракция готова к выборам в любое время.

"Нам все равно, когда выборы. Мы к выборам готовы, у нас сильная программа, сильная команда", - сказал он журналистам в понедельник возле здания Верховной Рады.

Вилкул констатировал, что с правовой точки зрения есть разные мнения касательно вопроса роспуска парламента.

"Я думаю, что с этим разберутся юристы. Но в любом случае, это решение не юридическое, это решение политическое. Оно было принято. И его принятие было очевидно еще пару недель назад", - подчеркнул он.

Заявление о роспуске Верховной Рады, сделанное президентом Украины Владимиром Зеленским, является политико-правовым решением, считают в парламентской фракции "Самопомич".

"Это политико-правовое решение. Если кто-то хочет его оспаривать, ну это такое... если человек демократ, то он не должен бояться выборов", - сказал лидер фракции Олег Березюк агентству "Интерфакс-Украина" понедельник в Киеве.

Он отметил, что теперь Зеленский должен подписать указ президента о роспуске Верховной Рады. "Мы должны увидеть указ, после которого через несколько дней ЦИК должна огласить выборы - досрочные выборы должны быть 21 или 27 июля", - сказал Березюк.

Напомним, 20 мая во время торжественной речи на инаугурации в парламенте президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду.